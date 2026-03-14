Asfaltohet segmenti rrugor në aksin Librazhd–Prrenjas, te ‘Arrat e Gurrës’

Kanë përfunduar punimet për asfaltimin e segmentit rrugor të dëmtuar nga rrëshqitja e dherave në zonën e quajtur Arrat e Gurrës, në aksin Librazhd – Prrenjas.
Lajmi është bërë i ditur nga Autoriteti Rrugor Shqiptar, i cili njoftoi përmes rrjeteve sociale se ndërhyrja u realizua pas stabilizimit të terrenit dhe sistemimit të trupit të rrugës.
Sipas ARRSH-së, punimet kanë bërë të mundur rikthimin e qarkullimit normal dhe të sigurt për drejtuesit e mjeteve dhe përdoruesit e këtij aksi rrugor.
“Përfunduan punimet për asfaltimin e segmentit të prekur nga rrëshqitja e dherave në zonën e quajtur ‘Arrat e Gurrës’, në aksin Librazhd–Prrenjas. Ndërhyrja u realizua pas stabilizimit të terrenit dhe sistemimit të trupit të rrugës, duke rikthyer qarkullimin normal dhe të sigurt për përdoruesit e rrugës”, thuhet në njoftimin e ARRSH-së.
Institucioni gjithashtu falënderoi qytetarët dhe drejtuesit e mjeteve për mirëkuptimin gjatë periudhës së zhvillimit të punimeve në këtë segment.
