Ambasada e SHBA-së në Irak u godit me raketa, amerikanëve u kërkohet të largohen menjëherë nga vendi
Transmetuar më 14-03-2026, 20:17

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Irak u ka bërë thirrje qytetarëve amerikanë që të largohen menjëherë nga vendi, pas një sulmi me raketa që dyshohet se ka ndodhur gjatë natës pranë ndërtesës së saj.

Sipas raportimeve të mediave ndërkombëtare, paralajmërimi është dhënë pas goditjes së kompleksit diplomatik në Bagdad, ku ndodhet ambasada amerikane.

Në një njoftim zyrtar, ambasada thekson se qytetarët amerikanë që kanë zgjedhur të qëndrojnë në Irak duhet të rishqyrtojnë menjëherë vendimin e tyre për shkak të rrezikut të lartë të sigurisë.

“Qytetarët amerikanë që kanë zgjedhur të qëndrojnë në Irak inkurajohen fuqimisht të rishqyrtojnë zgjedhjen e tyre, në dritën e kërcënimit të rëndësishëm të paraqitur nga grupet terroriste të milicisë të lidhura me **Iranin>,” thuhet në deklaratën e ambasadës.

Autoritetet amerikane kanë shtuar masat e sigurisë në zonën diplomatike të Bagdadit, ndërsa situata në rajon mbetet e tensionuar për shkak të përshkallëzimit të konfliktit në Lindjen e Mesme.

