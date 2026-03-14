I vuri pistoletën në kokë kunatit të ish-bashkëjetueses! Detaje nga kanosja në Sarandë. Emri

Detaje të reja janë zbardhur nga incidenti i ndodhur pasditen e sotme në fshatin Shelegar, në Sarandë.
Autori i dyshuar, i arrestuar nga Policia e Shtetit, është shtetasi Kristi Ceka, 31 vjeç, banues në Borsh, i cili dyshohet se kishte shkuar posaçërisht në banesën e ish-bashkëjetueses së tij për ta kanosur. Sipas informacioneve paraprake, dyshja ishte ndarë pas një lidhjeje rreth njëvjeçare.
Burime bëjnë me dije se pasi dyshohet se e ka dhunuar ish-bashkëjetuesen, 31-vjeçari është përballur me kunatin e saj, të cilit i ka vendosur në kokë një armë zjarri tip pistoletë, duke e kanosur.
Më pas ai ka qëlluar rreth 4–5 herë në ajër dhe është larguar nga vendngjarja me automjetin e tij tip “Audi Q7” me targa AB020RR, duke u nisur drejt Borshit.
Pas ndjekjes nga policia, autori është lokalizuar dhe arrestuar në Borsh, ndërsa pritet të shoqërohet në Komisariatin e Policisë në Sarandë për veprime të mëtejshme procedurale.
Ndërkohë, grupi hetimor vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje.
