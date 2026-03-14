Trump sulmon mediat për raportimete rrëzimit të avionëve amerikanë: ‘Të sëmurë dhe të çmendur’

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, ka reaguar ashpër ndaj disa mediave amerikane për raportimet mbi një sulm të pretenduar iranian ndaj aseteve ushtarake amerikane në Arabinë Saudite.
Reagimi i tij erdhi pasi The Wall Street Journal raportoi se pesë avionë cisternë të Forcave Ajrore amerikane, të cilët furnizonin me karburant avionët luftarakë, ishin goditur nga raketa iraniane, duke mbetur të dëmtuar. Edhe The New York Times dhe media të tjera raportuan mbi incidentin.
Përmes një postimi në platformën e tij Truth Social, Trump e kundërshtoi kategorikisht këtë raportim, duke theksuar se titujt e mediave ishin “qëllimisht mashtrues”. Sipas tij, baza ushtarake ishte goditur disa ditë më parë, por avionët nuk ishin shkatërruar.
“Katër nga pesë avionët nuk pësuan pothuajse asnjë dëmtim dhe janë rikthyer në shërbim. Njëri pësoi dëme më të mëdha, por do të rikthehet së shpejti në fluturim. Asnjë nuk u shkatërrua”, shkroi Trump.
Ai akuzoi mediat se po përpiqen të dëmtojnë përpjekjet ushtarake të administratës së tij dhe madje se dëshirojnë që Shtetet e Bashkuara të humbasin luftën kundër Iranit.
Ndërkohë, sipas raportimeve, disa asete ushtarake amerikane janë dëmtuar gjatë përshkallëzimit të konfliktit. Në një incident të veçantë, një avion cisternë i Forcave Ajrore amerikane u rrëzua javën e kaluar, duke shkaktuar vdekjen e gjashtë anëtarëve të ekuipazhit.
Në reagimin e tij, Trump i cilësoi disa media si “njerëz të sëmurë dhe të çmendur”, duke shtuar se raportimet e tyre janë “krejtësisht në kundërshtim me faktet reale”. Ai gjithashtu përmendi fitoren e tij në zgjedhjet e vitit 2024 si provë se publiku amerikan nuk u beson mediave që ai i quan “fake news”.
