Ndërprerja e energjisë elektrike, kubanezët sulmojnë ndërtesën e Partisë Komuniste
Transmetuar më 14-03-2026, 17:21

Një protestë e fuqishme ka shpërthyer në Kubë, ku qindra qytetarë dolën në rrugë për të kundërshtuar ndërprerjet e energjisë elektrike dhe mungesën e mallrave bazë. Sipas videove që qarkullojnë në rrjetet sociale, protestuesit sulmuan ndërtesën e Partisë Komuniste të Kubës, në komunitetin Moron, ku hoqën dokumente, kompjuterë dhe mobilje, të cilat më pas i dogjën në rrugë.

Media ndërkombëtare raportojnë se pesë persona janë arrestuar pas incidenteve. Kubë, me një popullsi prej rreth 9.6 milion banorësh, po përballet me një krizë të thellë ekonomike, duke përfshirë mungesa masive të karburantit dhe ndërprerje të zgjatura të energjisë. Protestat gjatë natës janë bërë një formë e shprehjes publike të pakënaqësisë, shpesh duke përfunduar me përleshje ose koncerte.

Nga ana tjetër, SHBA ka vendosur një bllokadë energjetike de facto që nga janari, duke argumentuar se ishulli përbën një kërcënim të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare të SHBA-së. Marrëdhëniet midis dy vendeve janë tensionuar që nga sulmi i SHBA-së në Venezuelë më 3 janar dhe kërcënimet e përsëritura të ish-presidentit Donald Trump, i cili ka kërkuar nga qeveria kubane të arrijë marrëveshje para se situata të përkeqësohet.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

