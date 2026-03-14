Ndërprerja e energjisë elektrike, kubanezët sulmojnë ndërtesën e Partisë Komuniste

Një protestë e fuqishme ka shpërthyer në Kubë, ku qindra qytetarë dolën në rrugë për të kundërshtuar ndërprerjet e energjisë elektrike dhe mungesën e mallrave bazë. Sipas videove që qarkullojnë në rrjetet sociale, protestuesit sulmuan ndërtesën e Partisë Komuniste të Kubës, në komunitetin Moron, ku hoqën dokumente, kompjuterë dhe mobilje, të cilat më pas i dogjën në rrugë.
Media ndërkombëtare raportojnë se pesë persona janë arrestuar pas incidenteve. Kubë, me një popullsi prej rreth 9.6 milion banorësh, po përballet me një krizë të thellë ekonomike, duke përfshirë mungesa masive të karburantit dhe ndërprerje të zgjatura të energjisë. Protestat gjatë natës janë bërë një formë e shprehjes publike të pakënaqësisë, shpesh duke përfunduar me përleshje ose koncerte.
Nga ana tjetër, SHBA ka vendosur një bllokadë energjetike de facto që nga janari, duke argumentuar se ishulli përbën një kërcënim të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare të SHBA-së. Marrëdhëniet midis dy vendeve janë tensionuar që nga sulmi i SHBA-së në Venezuelë më 3 janar dhe kërcënimet e përsëritura të ish-presidentit Donald Trump, i cili ka kërkuar nga qeveria kubane të arrijë marrëveshje para se situata të përkeqësohet.
🚨BREAKING —> The people of #Cuba have just set fire to the Communist Party’s Headquarters in the eastern town of #Morón.The Cuban people have had enough of the brutal dictatorship! pic.twitter.com/q9j6unDFh3— Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) March 14, 2026
🚨🇨🇺 Protesters in Morón, Cuba, torched a Communist Party headquarters after months of fuel shortages and rolling blackouts.No gas. No electricity. No patience left.The party building in Ciego de Ávila was also stormed, taken over, and set on fire.Turns out no fuel for 3… https://t.co/TzEwo54SYZ pic.twitter.com/PvRS93dAsc— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 14, 2026
