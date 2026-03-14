Fluks dhe radhë kilometrike në Kapshticë, qytetarët presin mbi dy orë për të kaluar kufirin

Një radhë kilometrike është regjistruar në pikën kufitare Kapshtica, në kufirin mes Shqipërisë dhe Greqisë. Qytetarët kanë pritur mbi dy orë për të kaluar kufirin, për shkak të vonesave nga pala greke në kryerjen e procedurave të kalimit.
Burimet raportojnë se këto procedura favorizojnë shtetasit grekë, duke shkaktuar vonesa për qytetarët e huaj, ndërsa pala shqiptare po kryen proceset normalisht. Drejtuesit e automjeteve dhe udhëtarët shprehen shqetësimin për këtë situatë, duke e konsideruar vonesën rezultat të favorizimeve nga autoritetet greke.
