Lufta në Ukrainë: Rusia nis sulme ajrore në rajonin e Kievit, katër viktima
Transmetuar më 14-03-2026, 16:36

Rusia ka kryer sulme ajrore në rajonin e Kievi, ku si pasojë kanë humbur jetën katër persona dhe janë plagosur 15 të tjerë. Sipas mediave, sulmet kishin në shënjestër ndërtesat e banimit dhe arsimit, bizneset, si dhe infrastrukturën e rëndësishme në katër rrethe të qytetit.

Raportet për viktimat janë ende duke ardhur, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se numri i tyre mund të rritet. Forcat ruse kryejnë rregullisht bombardime ajrore kundër qyteteve ukrainase, edhe ato larg vijës së frontit në këtë konflikt katërvjeçar. Objektivat e sulmeve përfshijnë instalimet energjetike dhe infrastrukturën kritike të qyteteve.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

