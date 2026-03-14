Lufta në Ukrainë: Rusia nis sulme ajrore në rajonin e Kievit, katër viktima

Rusia ka kryer sulme ajrore në rajonin e Kievi, ku si pasojë kanë humbur jetën katër persona dhe janë plagosur 15 të tjerë. Sipas mediave, sulmet kishin në shënjestër ndërtesat e banimit dhe arsimit, bizneset, si dhe infrastrukturën e rëndësishme në katër rrethe të qytetit.
Raportet për viktimat janë ende duke ardhur, ndërsa autoritetet paralajmërojnë se numri i tyre mund të rritet. Forcat ruse kryejnë rregullisht bombardime ajrore kundër qyteteve ukrainase, edhe ato larg vijës së frontit në këtë konflikt katërvjeçar. Objektivat e sulmeve përfshijnë instalimet energjetike dhe infrastrukturën kritike të qyteteve.
