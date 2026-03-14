‘Gëzuar dhe përpara’! Mesazhi i Elisa Spiropalit pas përplasjes me Ramën për Ballukun

Deputetja Elisa Spiropali ka uruar “Ditën e Verës” përmes rrjeteve sociale, duke publikuar një foto ku shfaqet krah djalit të saj, Kren Spiropali, me mbishkrimin:
“Gëzuar Ditën e Verës e çdo ditë përpara.”
Spiropali është nënë e dy fëmijëve, vajzës Nalta Spiropali dhe djalit 6-vjeçar, Kren.
Së fundmi, ajo ka qenë në qendër të zhvillimeve politike pas shkarkimit të papritur nga pozicioni i ministres së Jashtme. Media kanë aluduar se shkarkimi lidhet me raportet e tensionuara me deputeten Belinda Balluku dhe edhe me kryeministrin Edi Rama.
Thuhet se gjatë mbledhjes së fundit të Kryesisë, Spiropali pati një përplasje me Ramën mbi votimin për heqjen e imunitetit të Ballukut. Për këtë arsye, ajo ishte e vetmja deputete që sfidoi vendimin e Kryesisë, duke mos marrë pjesë në votim në Parlament, ndërkohë që deputetë të tjerë, si Xhafaj dhe Gonxhe, munguan me arsye.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd