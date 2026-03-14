Studimi mbi ekstraktin e farave të rrushit/ Jeta e njeriut mund të zgjatet deri në 150 vjet
Transmetuar më 14-03-2026, 13:51

Një ekip shkencëtarësh ka identifikuar një përbërës të quajtur PCC1, i cili mund të ndikojë në proceset biologjike të plakjes, sipas një raporti të publikuar nga ScienceDaily. Molekula është nxjerrë nga ekstrakti natyral i farave të rrushit dhe në studimet laboratorike ka treguar rezultate premtuese.

Sipas studiuesve, PCC1 ka aftësinë të eliminojë në mënyrë selektive qelizat e vjetra dhe të dëmtuara, të njohura si qeliza senescente, të cilat me kalimin e kohës dëmtojnë indet dhe kontribuojnë në procesin e plakjes.

Eksperimentet e kryera te minjtë e moshuar treguan se trajtimi me këtë përbërës përmirësoi performancën fizike dhe kapacitetin rigjenerues të organizmit. Po ashtu, në disa raste u vu re edhe rritje e jetëgjatësisë së kafshëve të testuara.

Efekti i PCC1 lidhet me një mekanizëm biologjik të njohur si aktiviteti senolitik, i cili konsiston në eliminimin e qelizave të plakura që ndalojnë ndarjen, por vazhdojnë të qëndrojnë në inde duke lëshuar substanca inflamatore që përshpejtojnë plakjen e qelizave përreth.

Në modelet e kafshëve, studiuesit kanë vërejtur shenja të konsiderueshme rigjenerimi në inde të ndryshme, përfshirë muskujt, veshkat dhe madje edhe indet e trurit pas trajtimit me këtë molekulë.

Megjithatë, ekspertët theksojnë se studimet tek njerëzit janë ende në fazat e hershme. Prova e parë klinike për sigurinë dhe efektet e mundshme të këtij përbërësi është regjistruar në platformën shkencore ClinicalTrials.gov.

Disa media ndërkombëtare e kanë cilësuar këtë zbulim si një hap drejt zhvillimit të mundshëm të terapive kundër plakjes, megjithëse shkencëtarët paralajmërojnë se nevojiten kërkime të mëtejshme për të vërtetuar efektet e tij tek njerëzit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

