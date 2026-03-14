Lëvizte me pistoletë në brez nëpër qytet, arrestohet i riu
Transmetuar më 14-03-2026, 13:39

Policia e Laçit ka arrestuar 34-vjeçarin Elton Prenga i cili qarkullonte në qytet i armatosur.

Si provë materiale u sekuestrua 1 armë zjarri pistoletë, municion luftarak dhe automjeti.

“Si rezultat i operacionit, në qytet Laç, shërbimet e Policisë konstatuan një automjet tip “Mercedes-Benz”, në të cilin dyshohej se udhëtonte shtetasi i armatosur, dhe e ndaluan për kontroll. Gjatë kontrollit fizik, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan, në cilësinë e provës materiale, 1 armë zjarri pistoletë me krehër dhe municion luftarak.

Në përfundim të veprimeve procedurale, u arrestua në flagrancë shtetasi E. P., 34 vjeç, banues në Laç, Kurbin, për veprën penale “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit”, njofton policia.

Materialet procedurale iu kaluan Prokurorisë së Lezhës, për veprime të mëtejshme.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

