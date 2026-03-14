Kaja Kallas mirëpret marrëveshjen për Ligjin për të Huajt: Momentum i ri për Dialogun Beograd-Prishtinë

Bruksel, Belgjikë – 14 Mars 2026
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Kaja Kallas, ka përshëndetur marrëveshjen e arritur mes autoriteteve kosovare dhe komunitetit serb për Ligjin për të Huajt, duke e konsideruar atë një hap të rëndësishëm për vazhdimin e dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit.
Në një postim në platformën X, Kallas tha se ky zhvillim krijon një momentum të ri për të përparuar marrëdhëniet midis BE-së dhe Kosovës dhe për të mundësuar takime të nivelit të lartë politik mes palëve.
Ky lajm vjen pasi kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka rënë dakord që pjesëtarët e komunitetit serb, të cilët nuk kanë dokumente kosovare, të marrin:
Leje të përkohshme qëndrimi prej 12 muajsh
Të përdorin përkohësisht letërnjoftimet e lëshuara nga autoritetet serbe si mjet identifikimi
Kallas theksoi se marrëveshja për regjistrimin civil dhe Ligjin për të Huajt përfaqëson një hap të rëndësishëm për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe siguron vazhdimësinë në ofrimin e shërbimeve publike.
Ky hap ligjor synon gjithashtu të integrojë institucionet paralele serbe të arsimit dhe shëndetësisë në sistemin e Kosovës, duke filluar zbatimin e plotë nga e diela, 15 mars 2026.
Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë në nivel të lartë nuk ka pasur zhvillime që nga shtatori i vitit 2023, pas sulmit në Banjskë të Zveçanit. Në atë kohë, sulmi i armatosur u dha ngecje procesit, pasi dorëzimi i autorit të dyshuar, Millan Radoiçiç, nuk u realizua nga Beogradi.
Megjithatë, marrëveshjet e arritura gjatë dekadës së fundit, përfshirë Marrëveshjen e Ohrit të vitit 2023, konsiderohen të detyrueshme nga BE-ja, edhe pse disa prej tyre ende nuk janë zbatuar plotësisht.
