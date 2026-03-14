Emiratet e Bashkuara Arabe arrestojnë 45 persona për shpërndarje informacioni të rremë dhe video sulmesh

Policia e Abu Dhabit njoftoi sot se ka arrestuar 45 persona, përfshirë të huaj, të akuzuar për përhapjen e informacionit të rremë dhe postimin në rrjetet sociale të videove që pretendohet se tregojnë sulme me raketa dhe dronë.
Sipas agjencisë shtetërore të lajmeve WAM, të arrestuarit akuzohen për xhirimin e video-incidenteve reale, si dhe për postimin e përmbajtjes të gjeneruar nga inteligjenca artificiale, duke përshkruar sulme të dyshuara ndaj monumenteve të njohura.
Prokurori i Përgjithshëm i Emirateve të Bashkuara Arabe, Hamad Al Shamsi, deklaroi se këto veprime dënohen me minimum një vit burg dhe një gjobë prej të paktën 100,000 dirhemësh (rreth 23,000 euro).
Autoritetet theksuan se qëllimi i veprimeve të tyre është të parandalojnë ndikimin e opinionit publik dhe përhapjen e thashethemeve përmes rrjeteve sociale.
شرطة أبوظبي: ضبط 45 شخصا لقيامهم بتداول معلومات مضللة وتصوير ونشر مواقع الأحداث pic.twitter.com/Q4E7KZIZz2— العربية الخليج (@AlArabiyaGulf) March 13, 2026
