Aksident në aksin Rrëshen-Kukës, makina përplaset me kamionin, dy të plagosur

Rrëshen, Shqipëri – 14 Mars 2026
Një aksident rrugor ka ndodhur në aksin Rrëshen-Kukës, ku një automjet me drejtues një 37-vjeçar banues në Tiranë humbi kontrollin dhe u përplas me një kamion, të cilin e drejtonte një 49-vjeçar nga Kosova.
Si pasojë, dy persona mbetën të plagosur. Drejtuesi i makinës dhe një pasagjere ndodhen nën kujdes mjekësor dhe jashtë rrezikut për jetën.
Shërbimet e Njësisë së Sigurisë Rrugore të Autostradës Milot–Morinë referuan rastin në Prokurori, ku ka nisur procedimi penal për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd