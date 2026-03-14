Aksident në aksin Rrëshen-Kukës, makina përplaset me kamionin, dy të plagosur
Transmetuar më 14-03-2026, 12:04

Rrëshen, Shqipëri – 14 Mars 2026

Një aksident rrugor ka ndodhur në aksin Rrëshen-Kukës, ku një automjet me drejtues një 37-vjeçar banues në Tiranë humbi kontrollin dhe u përplas me një kamion, të cilin e drejtonte një 49-vjeçar nga Kosova.

Si pasojë, dy persona mbetën të plagosur. Drejtuesi i makinës dhe një pasagjere ndodhen nën kujdes mjekësor dhe jashtë rrezikut për jetën.

Shërbimet e Njësisë së Sigurisë Rrugore të Autostradës Milot–Morinë referuan rastin në Prokurori, ku ka nisur procedimi penal për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit.

