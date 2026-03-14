Formula 1 – Antonelli shkruan historinë. Arrin për herë të pare në ‘pole position’. Ferrari në rreshtin e dytë

Piloti italian Andrea Kimi Antonelli siguroi “pole position” të tij të parë në Kampionatin Botëror të Formula 1 për Çmimin e Madh të Kinës në Shangai, duke shënuar kohën 1:32.064 në një seancë kualifikuese shumë të tensionuar. Në rreshtin e parë të nisjes do të jenë të dy pilotët e Mercedes, me George Russell që do të nisë pas Antonellit me 0.222 sekonda diferencë.
Në moshën 19 vjeç, Antonelli është piloti më i ri në histori që arrin një “pole position”, duke thyer rekordin e mëparshëm të Sebastian Vettel, dhe italiani i parë që e arrin këtë pas 17 vitesh që nga Giancarlo Fisichella në Spa-Francorchamps në vitin 2009. Pas tij në rreshtin e dytë janë dy pilotët e Ferrari, Lewis Hamilton dhe Charles Leclerc, të cilët qëndrojnë pas Russell në renditjen e nisjes.
Rreshti i tretë do të përfshijë dy McLarenët, Oscar Piastri dhe Lando Norris, ndërsa Pierre Gasly në Alpine dhe Max Verstappen në Red Bull do të fillojnë në pozicionet e katërta. Dhjetëshin e parë plotësojnë Isaac Hadjar (Red Bull) dhe Oliver Bearman (Haas). Ndërkohë, rishtarët Arvid Lindblad dhe Gabriel Bortoleto do të fillojnë nga rreshti i shtatë, ndërsa pilotët e ekipit Aston Martin dhe Cadillac do të jenë në rreshtat e fundit.
Garuesit do të nisen për raundin e dytë të kampionatit të Formula 1 nesër, në një garë që pritet shumë konkurruese pas performancave të kualifikimeve.
