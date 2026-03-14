Dh’unoi babanë dhe vëllanë, arrestohet pas 3 muajsh i riu

Një 35-vjeçar u arrestua nga policia e Bulqizës pas gati tre muajsh arratie, për dhunë fizike ndaj babait dhe vëllait të tij. Shtetasi Adrian Gega, banues në Bulqizë, dyshohet se më 3 janar 2026, në banesën e familjes, pas një konflikti për motive të dobëta, ka ushtruar dhunë ndaj dy të afërmve të tij.
Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Bulqizë ekzekutuan urdhërin e Prokurorisë Dibër për ndalimin e tij. Pas arrestimit, Gega është dërguar në gjykatë, ku ndaj tij është caktuar masa e sigurisë “Arrest me burg” për veprat penale “Dhuna në familje” dhe “Shkatërrim i pronës”.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër për veprime të mëtejshme hetimore.
