E trishtë! Ishte duke ecur në trotuar, përplaset nga një mjet dhe humb jetën shqiptarja në Itali. Emri

Eboli, Itali, 14 Mars 2026
Një mëngjes me diell u kthye në tragjedi në zonën Santa Cecilia të Ebolit. Rreth orës 09:00, Xhuljana Guna, 31-vjeçare me shtetësi shqiptare, humbi jetën pas një aksidenti të rëndë rrugor përgjatë rrugës shtetërore Strada Statale 18. Viktima po ecte në trotuar kur u përplas nga një automjet në lëvizje.
Sipas rindërtimeve fillestare të autoriteteve, një Fiat 500 doli nga rruga dhe hyri në hapësirën e dedikuar për këmbësorët, duke goditur gruan me forcë. Përplasja e hodhi disa metra larg, dhe viktima ndërroi jetë menjëherë. Xhuljana po priste në stacionin e autobusit kur ndodhi aksidenti.
Në timonin e makinës ishte një grua, e cila sipas verifikimeve fillestare mund të ketë humbur kontrollin për shkak të një problemi të papritur shëndetësor. Automjeti është sekuestruar për hetime të mëtejshme teknike, ndërsa forcat e rendit po punojnë për sqarimin e plotë të dinamikës së ngjarjes.
Ekipet mjekësore të Servizio Sanitario 118 mbërritën shpejt në vendngjarje, por nuk mundën të shpëtonin jetën e viktimës. Situata u rëndua edhe më shumë me mbërritjen e bashkëshortit të saj në vendngjarje. Aksidenti ka tronditur komunitetin lokal dhe hetimet përkatëse vijojnë.
