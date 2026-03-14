Berisha në Elbasan: Ditën tjetër të verës do festojmë së bashku!

Elbasan, Shqipëri, 14 mars 2026
Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, u shpreh sot para demokratëve në Elbasan se kryeministri Edi Rama dhe ministrja Belinda Balluku i kanë mbyllur dyert shqiptarëve për në Bashkimin Europian, duke i vënë vulën thyerjes së ëndrrës europiane.
Kryedemokrati tha ndër të tjera, se Edi Rama për interesa të veta mbylli dyert me BE dhe tani ka filluar betejën me armiqtë e brendshëm dhe të jashtëm në stilin e etërve të tij.
"Mirëdita dhe përshëndetje shumë të përzemërta. Është një nder shumë i veçantë për mua t’u takoj ju, përfaqësuesve të familjeve të këtij qyteti të bekuar, këtij qyteti që ka qenë burim drite dhe frymëzimi, dhe mbetet, për shqiptarët. Dita e Verës është dita e shpresës, dita e ndryshimit dhe fakti që ju e festoni këtë ditë më shumë se të gjithë shqiptarët dhe në mënyrën më të merituar, jeni sot kryeqyteti i vërtetë i festës dhe i kombit, dëshmon për dëshirën tuaj për ndryshim, dëshmon shpresën e pashuar të qytetarëve të këtij qyteti për një kohë më të mirë, për një ditë më të mirë, për një të ardhme më të mirë.
Unë kam shumë mirënjohje ndaj jush për të gjithë mbështetjen që ju i keni dhënë dhe i jepni PD-së, opozitës. Ne e kremtojmë këtë ditë në kushte më të pazakonta krahasuar me të gjithë të tjerat, sepse e vërteta është se java para kësaj dite shënoi de facto mbylljen e dyerve të ëndrrës tonë evropiane, të integrimit tonë në BE. Pra, këta që sot janë në pushtet apo ky që kryeson këtë organizatën qeveritare kriminale, ky për interesa të veta mbylli dyert dhe tani ka filluar betejën me armiqtë e brendshëm dhe të jashtëm në stilin e etërve të tij.
Por Dita e Verës është dita e ndryshimit, është dita e ripërtëritjes, kështu që ne ecim të sigurt se ditën tjetër të verës do ta bëjmë shumë më mirë. Do t’i kemi dyert e ëndrrës tonë evropiane të hapura. Ju uroj dhe u falënderoj shumë për këtë pritje të ngrohtë. U uroj shumë suksese. Festë paçi gjithmonë!", tha Berisha.
