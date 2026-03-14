Historia e fshehtë pas statujës ikonike të Oscar-it

Hollywood, SHBA, 14 mars 2026
Për gati një shekull, statuja e artë që jepet në ceremoninë e Academy Awards, e njohur si Oscar, ka qenë një nga simbolet më të njohura të kinemasë në botë.
Dizajni i saj u konceptua në vitin 1928 nga drejtori artistik Cedric Gibbons, punonjës i studios legjendare Metro-Goldwyn-Mayer dhe një nga themeluesit e Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Statuja përfaqëson një kalorës që mban një shpatë dhe qëndron mbi një bobinë filmi, ku pesë rreze simbolizojnë pesë degët origjinale të Akademisë: aktorët, regjisorët, producentët, teknikët dhe skenaristët.
Modeli i vizatuar nga Gibbons u kthye në skulpturë nga artisti George Stanley, duke ruajtur stilin elegant Art Deco që mbahet pothuajse i pandryshuar deri sot.
Origjina e emrit “Oscar” mbetet e paqartë dhe ka disa versione. Një nga më të njohurat lidhet me bibliotekaren e Akademisë, Margaret Herrick, e cila më 1930 i tha se statuja i ngjante xhaxhait të saj, Oscar. Një tjetër histori vjen nga aktorja Bette Davis, që pretendonte se pjesa e pasme e statujës i kujtonte bashkëshortin e saj të parë, Harmon Oscar Nelson. Emri u bë zyrtar vetëm në vitin 1939.
Statuja e Oscar-it është rreth 34 centimetra e lartë, peshon 3.8 kilogramë dhe prodhohet nga bronzi, i cili më pas lyhet me një shtresë ari 24-karatësh. Procesi i prodhimit kërkon disa javë, dhe çdo statujë lustrohet me kujdes përpara ceremonisë. Fituesit nuk lejohen ta shesin trofeun pa ia ofruar më parë Akademisë.
Që nga ceremonia e parë në vitin 1929, Oscar-i ka mbetur simboli më i madh i suksesit në industrinë e filmit dhe një nga trofetë më të dëshiruar në botën e kinemasë.
