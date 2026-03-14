Sulm masiv rus në Kiev, të paktën dy të vdekur dhe pesë të plagosur

Kiev, 14 mars 2026
Të paktën dy persona humbën jetën dhe pesë të tjerë u plagosën gjatë një sulmi të konsideruar “masiv” nga forcat ruse në kryeqytetin ukrainas. Sulmi përfshiu raketa dhe mjete ajrore pa pilot që goditën zona të banuara, sipas njoftimeve të komandës ushtarake rajonale.
Kreu i komandës, Mykola Kalashnik, raportoi se një pjesë e viktimave u regjistruan në rajonin Brovary, ndërsa një tjetër person u plagos në Vyshhorod. Ai bëri njoftimin përmes platformës Telegram, duke theksuar seriozitetin e sulmit dhe ndikimin e tij mbi civilët.
Sulmi vjen në një kohë kur tensionet midis Rusisë dhe Ukrainës mbeten të larta, dhe qytetet ukrainase vazhdojnë të jenë objekt i goditjeve ajrore strategjike.
