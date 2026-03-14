Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Sulm masiv rus në Kiev, të paktën dy të vdekur dhe pesë të plagosur
Transmetuar më 14-03-2026, 09:11

Kiev, 14 mars 2026

Të paktën dy persona humbën jetën dhe pesë të tjerë u plagosën gjatë një sulmi të konsideruar “masiv” nga forcat ruse në kryeqytetin ukrainas. Sulmi përfshiu raketa dhe mjete ajrore pa pilot që goditën zona të banuara, sipas njoftimeve të komandës ushtarake rajonale.

Kreu i komandës, Mykola Kalashnik, raportoi se një pjesë e viktimave u regjistruan në rajonin Brovary, ndërsa një tjetër person u plagos në Vyshhorod. Ai bëri njoftimin përmes platformës Telegram, duke theksuar seriozitetin e sulmit dhe ndikimin e tij mbi civilët.

Sulmi vjen në një kohë kur tensionet midis Rusisë dhe Ukrainës mbeten të larta, dhe qytetet ukrainase vazhdojnë të jenë objekt i goditjeve ajrore strategjike.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...