Izraeli planifikon ofensivë tokësore të madhe në Liban

Tel Aviv, 14 mars 2026
Izraeli po përgatitet për një operacion të gjerë tokësor në jug të Libanit, me qëllim shkatërrimin e forcave dhe infrastrukturës ushtarake të Hezbollahut në zonën në jug të lumit Litani, sipas gazetës amerikane Axios që citon zyrtarë izraelitë dhe amerikanë.
Operacioni parashikon hyrjen e trupave izraelite në të gjithë territorin jugor dhe konsiderohet si ofensiva më e madhe e Izraelit në Liban që nga lufta e vitit 2006. Një zyrtar i lartë izraelit deklaroi: “Ne do të bëjmë atë që bëmë në Gaza”, duke nënkuptuar një strategji të ngjashme me operacionet e mëparshme në Rripin e Gazës.
Përgatitjet për këtë operacion erdhën pas një sulmi të Hezbollahut ndaj Izraelit, gjatë të cilit u lëshuan mbi 200 raketa drejt territorit izraelit. Zyrtarët theksuan se sulmi dyshohet të jetë kryer në koordinim me Gardën Revolucionare të Iranit (IRGC), duke shtuar tensionet në rajon dhe rrezikun për një përshkallëzim më të gjerë ushtarak.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd