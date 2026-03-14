SHBA godet ishullin iranian ku ndodhet 90% e naftës

Washington, 14 mars 2026
Shtetet e Bashkuara kanë kryer një nga sulmet ajrore më të fuqishme në historinë e Lindjes së Mesme, duke goditur objektiva ushtarake në ishullin iranian Kharg, i cili përpunon rreth 90% të eksporteve të naftës bruto të Iranit. Lajmin e bëri të ditur presidenti Donald Trump gjatë deklaratave për gazetarët dhe në një postim në Truth Social.
Trump njoftoi se qëllimi i sulmit ishte shkatërrimi i kapaciteteve ushtarake të Iranit, duke kursyer qëllimisht infrastrukturën e naftës së ishullit. Ai shtoi se forcat amerikane janë në kontroll të plotë të situatës dhe paralajmëroi se kalimi i lirë i anijeve përmes Ngushticës së Hormuzit do të mbrohet me çdo kusht.
“Fuqia detare dhe ajrore e Iranit është dobësuar në thelb. Shumica e trupave të tyre janë zhdukur. Pothuajse gjithçka është shkatërruar dhe do ta shihni”, tha Trump, duke theksuar gjithashtu se Irani nuk do të mund të pajiset kurrë me armë bërthamore.
Presidenti theksoi se SHBA-të mbajnë një strategji vendimtare në rajon dhe se operacionet do të vazhdojnë për të garantuar sigurinë e transportit të energjisë. Ai deklaroi se forcat amerikane përdorin armët më të fuqishme dhe të avancuara të botës, ndërsa paralajmëroi se çdo përpjekje për të penguar kalimin e lirë të anijeve do të përballet me reagim të menjëhershëm.
Sulmi ndaj Kharg shënon një fazë të re të konfliktit SHBA-Iran, ndërsa lufta në Lindjen e Mesme hyn në javën e tretë me sulme dhe hakmarrje të ndërsjella, duke rritur tensionet globale dhe shqetësimet për sigurinë e energjisë në rajon.
