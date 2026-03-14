Horoskopi ditor i Brankos për sot, e shtunë 14 mars 2026

Çfarë thonë yjet sipas astrologut Branko për ditën e sotme
Dashi
Marsi ju jep energji dhe shpirt luftarak. Sot ndiheni gati të reagoni ndaj një situate që ju ka bërë të humbni durimin ditët e fundit. Në dashuri është më mirë të shmangni përplasjet e drejtpërdrejta: personi që ju do mund ta ndiejë tepër impulsivitetin tuaj. Në punë një bisedë ose një takim i papritur mund t’ju japë një këndvështrim të ri.
Demi
Venusi mbron shenjën tuaj dhe sjell një klimë më të qetë. Është momenti të ngadalësoni ritmin dhe të dëgjoni atë që dëshironi vërtet. Në dashuri çiftet kërkojnë stabilitet dhe siguri, ndërsa beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush që transmeton besueshmëri. Në punë një çështje ekonomike ose praktike gjen më në fund zgjidhje.
Binjakët
Të dashur Binjakë, Merkuri stimulon mendjen dhe ju bën më aktivë dhe kureshtarë. Sot mund të përfshiheni në diskutime interesante ose të merrni lajme që ndryshojnë planet tuaja. Në dashuri përpiquni të mos jeni shumë të paqartë: dikush mund të kërkojë më shumë qartësi për ndjenjat tuaja.
Gaforrja
Të dashur Gaforre, Hëna rrit ndjeshmërinë dhe emocionet tuaja. Sot mund të ndiheni më të ndjeshëm se zakonisht dhe të kërkoni më shumë mbështetje. Në dashuri është një ditë e mirë për sqarime dhe gjeste të ngrohta. Në punë një përgjegjësi e re ju vë në provë, por mund të sjellë edhe vlerësime.
Luani
Të dashur Luanë, Dielli ju jep vitalitet dhe karizëm. Ndjeni nevojën të dilni në pah dhe të bëni të dëgjohet zëri juaj. Në dashuri pasioni është i fortë, por krenaria mund të krijojë disa keqkuptime të vogla. Në punë dikush mund të vërejë më në fund përkushtimin tuaj.
Virgjëresha
Të dashur Virgjëresha, Saturni ju mbështet me disiplinë. Është një ditë e mirë për të sistemuar çështje praktike dhe organizative. Në dashuri përpiquni të mos analizoni çdo detaj: partneri mund të ketë nevojë për më shumë spontanitet.
Peshorja
Të dashur Peshore, Venusi ndriçon sharmin tuaj natyror. Në dashuri mund të përjetoni momente harmonie, sidomos nëse flisni hapur për ndjenjat. Në punë diplomacia juaj do të jetë vendimtare për të kapërcyer një tension të vogël.
Akrepi
Të dashur Akrepë, sipas horoskopit të Branko-s për sot, Plutoni rrit magnetizmin tuaj. Është një ditë intensive dhe plot intuitë. Në dashuri pasioni është i fortë, por mund të shfaqet edhe pak xhelozi. Në punë një ide e juaja mund të surprizojë njerëzit përreth.
Shigjetari
Të dashur Shigjetarë, Jupiteri ju shtyn të shikoni më larg. Ndjeni nevojën për përvoja dhe stimuj të rinj. Në dashuri kërkoni sinqeritet dhe liri, ndërsa në punë mund të vijë një propozim interesant në mënyrë të papritur.
Bricjapi
Të dashur Bricjapë, Saturni forcon vendosmërinë tuaj. Është një ditë e favorshme për vendime të rëndësishme që lidhen me punën ose financat. Në dashuri përpiquni të mos jeni shumë të ftohtë dhe të tregoheni më të hapur në dialog.
Ujori
Të dashur Ujorë, sipas horoskopit të Branko-s për sot, Urani sjell risi dhe ndryshime. Një ide e papritur ose një takim i paplanifikuar mund t’ju ndryshojë planet. Në dashuri jeni tërheqës, por edhe pak të paparashikueshëm. Në punë ndiqni intuitën tuaj.
Peshqit
Të dashur Peshq, Neptuni rrit ndjeshmërinë dhe imagjinatën tuaj. Në dashuri mund të përjetoni momente romantike dhe emocione të thella. Në punë një ide krijuese ose një intuitë e fortë mund të rezultojë shumë e vlefshme.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd