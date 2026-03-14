Qeveria e Kosovës ndan 500 mijë euro për qytetarët e saj në Lindjen e Mesme

Prishtinë, 14 mars 2026
Qeveria e Republikës së Kosovës ka mbajtur sot një mbledhje elektronike, ku ka shqyrtuar dhe miratuar disa vendime me karakter financiar dhe zhvillimor.
Në mesin e vendimeve, është miratuar kërkesa e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës për ndarjen e 500,000 eurove për mbështetjen e qytetarëve të Kosovës të prekur nga situata e sigurisë në rajonin e Lindjes së Mesme.
Po ashtu, Qeveria ka miratuar 1,675,000 euro për zbatimin e Masave 3.6 dhe 3.8 të Pakos së Ringjalljes Ekonomike.
Ministri i autorizuar mund të aprovojë transfere nga nënprogrami “Shpenzimet e Paparashikuara” për shuma individuale deri në 40,000 euro. Gjithashtu, janë ndarë 370,000 euro për Asociacionin Ndërkombëtar për Zhvillim (IDA).
Në këtë mbledhje, Qeveria ka miratuar gjithashtu rekomandimin e Ministrisë së Financave për të autorizuar Presidenten e Republikës së Kosovës për dhënien e autorizimit Ministrit të Financave për nënshkrimin e Marrëveshjes së Kredisë me bankën gjermane KfW, në kuadër të programit për sektorin e Energjisë dhe Klimës në Kosovë.
