Qeveria e Kosovës ndan 500 mijë euro për qytetarët e saj në Lindjen e Mesme
Transmetuar më 14-03-2026, 09:01

Prishtinë, 14 mars 2026

Qeveria e Republikës së Kosovës ka mbajtur sot një mbledhje elektronike, ku ka shqyrtuar dhe miratuar disa vendime me karakter financiar dhe zhvillimor.

Në mesin e vendimeve, është miratuar kërkesa e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës për ndarjen e 500,000 eurove për mbështetjen e qytetarëve të Kosovës të prekur nga situata e sigurisë në rajonin e Lindjes së Mesme.

Po ashtu, Qeveria ka miratuar 1,675,000 euro për zbatimin e Masave 3.6 dhe 3.8 të Pakos së Ringjalljes Ekonomike.

Ministri i autorizuar mund të aprovojë transfere nga nënprogrami “Shpenzimet e Paparashikuara” për shuma individuale deri në 40,000 euro. Gjithashtu, janë ndarë 370,000 euro për Asociacionin Ndërkombëtar për Zhvillim (IDA).

Në këtë mbledhje, Qeveria ka miratuar gjithashtu rekomandimin e Ministrisë së Financave për të autorizuar Presidenten e Republikës së Kosovës për dhënien e autorizimit Ministrit të Financave për nënshkrimin e Marrëveshjes së Kredisë me bankën gjermane KfW, në kuadër të programit për sektorin e Energjisë dhe Klimës në Kosovë.

