Horoskopi ditor i Paolo Fox, e shtunë 14 mars 2026 shenjë për shenjë

Dashuria, puna, mirëqenia, fati: çfarë thonë yjet sipas astrologut më të njohur të televizionit italian
Dashi (21 mars – 19 prill) Energjia nuk mungon dhe ndihet një dëshirë e fortë për t’u rikthyer në lojë. Në punë mund të ndiheni të shtyrë të përshpejtoni disa vendime ose të sqaroni situata që kanë mbetur pezull: është më mirë të veproni me vendosmëri, por pa impulsivitet. Në dashuri rikthehet dëshira për pasion dhe për gjeste të drejtpërdrejta, edhe pse ndonjë fjalë e tepërt mund të krijojë përplasje të vogla. Nga ana e shëndetit keni nevojë të shkarkoni tensionin: lëvizja dhe ajri i pastër mund t’ju ndihmojnë të riktheni ekuilibrin.
Demi (20 prill – 20 maj) Kjo ditë ju fton drejt qetësisë dhe konkretësisë, cilësi që ju përkasin. Në fushën e punës mund të forcohen rezultatet e arritura me durim; dikush mund të marrë një konfirmim ose një sinjal inkurajues. Në ndjenja rritet nevoja për stabilitet dhe për dialog të sinqertë me personin pranë jush. Ata që janë vetëm mund të rizbulojnë kënaqësinë e njohjes së dikujt pa nxitim. Shëndeti kërkon vëmendje te pushimi: ngadalësimi i ritmit do t’ju ndihmojë të rikuperoni energjitë.
Binjakët (21 maj – 21 qershor) Qielli stimulon kureshtjen tuaj dhe dëshirën për të vepruar. Në punë dalin ide interesante dhe mund të ndiheni më sipërmarrës se zakonisht, sidomos nëse duhet të propozoni diçka të re ose të zgjidhni një problem praktik. Në dashuri atmosfera është e gjallë: marrëdhëniet bëhen më dinamike dhe nuk mungojnë momentet e afërsisë. Shëndeti është i mirë, por energjia mund t’ju shtyjë të bëni shumë gjëra njëherësh: përpiquni të mos i shpërndani kot forcat.
Gaforrja (22 qershor – 22 korrik) Një ndjeshmëri e fortë karakterizon emocionet tuaja. Në punë këshillohet të mbani një qëndrim të kujdesshëm, sidomos nëse ka zgjedhje që duhen vlerësuar me kujdes. Jo gjithçka zgjidhet menjëherë, por këmbëngulja do t’ju ndihmojë të gjeni rrugën e duhur. Në dashuri dalin në pah ndjenja të thella dhe nevoja për t’u ndier të kuptuar. Shëndeti ndikohet nga stresi i grumbulluar kohët e fundit: do të jetë thelbësore të gjeni momente qetësie për veten.
Luani (23 korrik – 23 gusht) Karizma juaj rikthehet në qendër dhe ju bën më të sigurt në aftësitë tuaja. Në fushën profesionale mund të tërhiqni vëmendjen me një propozim ose me një rezultat të rëndësishëm. Në dashuri rritet dëshira për të jetuar emocione të forta dhe për të ndarë momente të veçanta me personin që keni pranë. Beqarët mund të ndihen veçanërisht tërheqës. Shëndeti duket i qëndrueshëm, por do të ishte mirë të shmangni teprimet dhe të ruani një ritëm të ekuilibruar.
Virgjëresha (24 gusht – 22 shtator) Mendja juaj analitike është veçanërisht aktive. Në punë arrini të menaxhoni situata të ndërlikuara me saktësi të madhe, edhe pse ndonjë e papritur mund të kërkojë durim. Në dashuri kërkoni qartësi dhe sinqeritet: nuk keni dëshirë për situata të paqarta. Për disa mund të lindë nevoja për të folur hapur për atë që ndiejnë. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj lodhjes së grumbulluar: jepini vetes pushime rigjeneruese.
Peshorja (23 shtator – 22 tetor) Kërkimi i harmonisë udhëheq shumë nga zgjedhjet tuaja. Në punë mund të gjendeni duke ndërmjetësuar mes mendimeve të ndryshme ose duke sistemuar çështje që kanë mbetur pezull. Diplomacia do të jetë arma juaj më e mirë. Në dashuri ndihet nevoja për ekuilibër dhe qetësi; mund të dalin disa dyshime, por me dialog mund të rikthehet përputhja e duhur. Shëndeti është i pranueshëm, edhe pse pak relaks do t’ju ndihmonte të rimbushnit energjitë.
Akrepi (23 tetor – 21 nëntor) Vendosmëria nuk ju mungon dhe jeni gati të përballeni me çështje të rëndësishme. Në punë aftësia juaj për të hyrë në thelb të situatave mund t’ju çojë të zbuloni zgjidhje efikase ose të sqaroni dinamika jo shumë të qarta. Në dashuri ndjenjat janë të forta dhe herë pas here tronditëse: është më mirë të shmangni xhelozitë ose reagimet impulsive. Shëndeti është i mirë, por do të ishte e dobishme të gjeni mënyra konkrete për të çliruar tensionin.
Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor) Ndjehet një dëshirë e fortë për ndryshim dhe për përvoja të reja. Në punë mund të vlerësoni projekte të ndryshme ose të imagjinoni rrugë alternative që zgjojnë kureshtjen tuaj. Në dashuri nevoja për liri përzihet me dëshirën për emocione të sinqerta: ata që janë në çift mund të kërkojnë më shumë afërsi, ndërsa beqarët tërhiqen nga njohje të pazakonta. Shëndeti është i pranueshëm, por këshillohet të mos e teproni me angazhimet.
Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar) Vendosmëria që ju dallon ju hyn në punë sidomos në fushën profesionale, ku mund të forcohen rezultatet e ndërtuara me durim. Dikush mund të marrë një vlerësim ose të shohë perspektiva të reja. Në dashuri jeni më reflektues se zakonisht dhe preferoni t’i tregoni ndjenjat me gjeste konkrete më shumë sesa me fjalë. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mos harroni t’i jepni vetes disa momente relaksi.
Ujori (20 janar – 19 shkurt) Idetë nuk mungojnë dhe mendja juaj është plot me projekte. Në punë mund të dalloheni për origjinalitet dhe frymë novatore, sidomos nëse bashkëpunimet dhe krahasimet me të tjerët bëhen stimuluese. Në dashuri ndihet një frymë e re: disa mund të përjetojnë emocione të papritura ose të rishikojnë një raport. Shëndeti është i mirë, por nervozizmi mund të ndihet nëse nuk arrini të krijoni hapësira për veten.
Peshqit (20 shkurt – 20 mars) Ndjeshmëria dhe intuita ju shoqërojnë në shumë zgjedhje. Në punë arrini të vini re detaje që të tjerët i neglizhojnë, cilësi që mund të dalë shumë e vlefshme sidomos në bashkëpunime. Në dashuri mbizotëron dëshira për romantizëm dhe për momente të vërteta për t’i ndarë me personin që doni. Beqarët mund të ndihen më të hapur ndaj emocioneve të reja. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj pushimit dhe mirëqenies emocionale: të dëgjoni nevojat tuaja do të jetë e rëndësishme.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
