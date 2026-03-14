Ceremonia e Oscar-it zhvillohet nën masa të rrepta sigurie për shkak të kërcënimeve me dronë

Ceremonia e Academy Awards këtë vit po zhvillohet nën masa të shtuara sigurie për shkak të tensioneve ndërkombëtare dhe frikës nga sulme të mundshme.
Përshkallëzimi i konfliktit në Lindja e Mesme, veçanërisht pas sulmeve dhe kundërsulmeve që kanë goditur Iran gjatë dy javëve të fundit, ka rritur shqetësimet për sigurinë edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Në programin televiziv Más Vale Tarde të transmetuar në La Sexta, të drejtuar nga Iñaki López dhe Cristina Pardo, u raportua për masat e rrepta të sigurisë që po zbatohen në Los Angeles për ceremoninë e çmimeve.
Korrespondentja María Estévez theksoi se autoritetet amerikane kanë shtuar masat parandaluese për të garantuar zhvillimin e sigurt të eventit. Sipas saj, FBI dhe policia lokale kanë marrë masa të posaçme sigurie.
Një nga veprimet kryesore është mbyllja e përkohshme e hapësirës ajrore rreth zonës ku zhvillohet ceremonia, për të parandaluar sulme të mundshme me dronë, të cilat FBI i konsideron një kërcënim “të besueshëm”.
Gazetarja theksoi se ekziston “shumë shqetësim” mes autoriteteve, veçanërisht pas një sulmi të fundit në një sinagogë në Michigan.
Sipas saj, edicioni i këtij viti i Academy Awards do të karakterizohet nga masa të jashtëzakonshme sigurie. Agjentët federalë dhe policia e Los Angeles Police Department po operojnë sipas motos “të lidhur dhe gati”, që përdoret gjatë përgatitjeve për eventin.
Në këtë kontekst u përmendën edhe deklaratat e ish-presidentit amerikan Donald Trump, i cili tha se beson se autoritetet kanë nën kontroll qelizat terroriste. Megjithatë, sipas raportimeve mediatike, FBI vazhdon ta konsiderojë të mundshëm një kërcënim me dron gjatë natës së ceremonisë.
Përveç kontrollit të trafikut ajror, autoritetet kanë zgjeruar ndjeshëm edhe perimetrin e sigurisë, duke shtuar pikat e kontrollit dhe mbikëqyrjen rreth zonës ku zhvillohet ceremonia. Sipas raportimeve, ky perimetër është dukshëm më i madh krahasuar me edicionet e mëparshme.
