Viti 2026/ Turizmi në Shqipëri përballet me një tjetër vit mes pritshmërive dhe pasigurive

Sektori i turizmit në Shqipëri pritet të shënojë rritje edhe gjatë vitit 2026, me një shtim të vizitorëve të huaj nga 5 deri në 10%. Megjithatë, pavarësisht këtij optimizmi të moderuar, industria mbetet e ekspozuar ndaj një sërë problematikash të vjetra që krijojnë pasiguri për ecurinë e sezonit turistik.
Vitet e fundit, sidomos në periudhën pas pandemisë 2023–2025, turizmi shqiptar ka shënuar rritje të vazhdueshme në numrin e vizitorëve. Megjithatë, gjatë vitit të kaluar u shfaq një sinjal paralajmërues: numri i turistëve u rrit, por shpenzimet e tyre mesatare ranë, sipas operatorëve turistikë dhe hotelierëve. Kjo do të thotë se Shqipëria po tërheq më shumë vizitorë, por jo domosdoshmërisht turistë me fuqi të lartë shpenzuese.
Sipas të dhënave nga INSTAT, muaji janar i vitit 2026 ishte relativisht i dobët për turizmin. Në vend hynë rreth 552 mijë shtetas të huaj, një rënie prej 1.5% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kjo vjen pas ritmeve shumë më të larta të rritjes në vitet e mëparshme.
Pasiguritë: nga Aeroporti i Vlorës te mungesa e ujit
Një nga pikëpyetjet kryesore për sezonin mbetet funksionimi i Aeroporti i Vlorës. Projekti, i cili pritej të hapte fluturimet që vitin e kaluar, ende nuk ka një datë të qartë operimi.
Sipas Rrahman Kasa nga Unioni Turistik Shqiptar, mungesa e një afati të saktë për hapjen e aeroportit ka krijuar pasiguri për kontratat me operatorët e huaj turistikë. Parashikohej që në këtë aeroport të uleshin deri në 12 charterë në javë me turistë nga vendet e Evropës Qendrore dhe Veriore.
Ndërkohë, edhe zona e Golem mund të përballet sërish me probleme të furnizimit me ujë. Vitin e kaluar, riparimet në digën e Manskurisë shkaktuan mungesë uji për strukturat hoteliere, duke detyruar përdorimin e autobotëve, një situatë që krijoi pakënaqësi edhe te turistët e huaj.
Infrastrukturë dhe mjedis, sfida të vazhdueshme
Përfaqësuesit e sektorit turistik prej vitesh theksojnë se infrastruktura e dobët, trafiku dhe transporti publik i pamjaftueshëm mbeten ndër pengesat kryesore për zhvillimin e turizmit.
Sipas Zak Topuzi nga Shoqata Shqiptare e Hotelierëve, një tjetër problem i rëndësishëm është ndotja e ujërave bregdetare nga shkarkimi i ujërave të ndotura pa trajtim, si dhe menaxhimi i dobët i mbeturinave nga autoritetet lokale.
Ai thekson gjithashtu se mungesa e transportit publik cilësor e bën të vështirë lëvizjen e turistëve midis destinacioneve të ndryshme, duke ulur potencialin e zhvillimit të turizmit gjithëvjetor.
Menaxhimi i plazheve dhe debatet për çmimet
Qeveria ka ndërmarrë ndryshime në menaxhimin e plazheve, duke vendosur një model të kombinuar publik-privat dhe duke përcaktuar çmime tavan për çadrat dhe shezlonet, për të shmangur rritjen e tepërt të çmimeve.
Megjithatë, sipas ekspertëve të sektorit, mbetet për t’u parë nëse ky model do të funksionojë. Skepticizmi lidhet me kapacitetin e bashkive për të menaxhuar vijën bregdetare dhe për të garantuar standarde të qëndrueshme shërbimi.
Turistët në janar: dominon Kosova, rriten italianët
Statistikat tregojnë se turistët nga Kosova vijojnë të përbëjnë pjesën më të madhe të vizitorëve, me rreth 43% të totalit në muajin janar.
Në vend të dytë renditen turistët nga Italia, të cilët përbëjnë rreth 12.5% të hyrjeve dhe shënuan një rritje prej 8.5%. Më pas vijnë vizitorët nga Maqedonia e Veriut, Mali i Zi dhe Greqia.
Në rënie të ndjeshme rezultuan turistët nga Turqia dhe Mbretëria e Bashkuar, ndërsa hyrjet nga Franca dhe Gjermania shënuan ritme më të ulëta rritjeje krahasuar me vitin e kaluar.
Nëse sfidat strukturore adresohen në kohë, viti 2026 mund të jetë një tjetër sezon i suksesshëm për turizmin shqiptar. Në të kundërt, paralajmërojnë ekspertët, rreziku është që rritja e viteve të fundit të mos përkthehet në zhvillim të qëndrueshëm dhe turizëm cilësor.
