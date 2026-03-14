Lufta në Iran, ambasada amerikane urdhëron evakuimin e personelit nga Oman

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Oman ka urdhëruar largimin e personelit jo-thelbor dhe familjeve të tyre nga vendi, për shkak të rreziqeve të sigurisë që lidhen me tensionet dhe konfliktin me Iran.
Sipas një njoftimi të përditësuar nga Departamenti i Shtetit i Shteteve të Bashkuara, vendimi është marrë duke pasur parasysh “kërcënimin që paraqesin” dronët dhe raketat iraniane, si dhe ndërprerjet e mëdha të trafikut ajror në rajon.
Ndërkohë, mediat shtetërore në Oman raportuan se dy persona u vranë në një sulm me dron në veri të vendit të premten. Sulmi vjen në një kohë kur Iran po vazhdon të ndërmarrë sulme hakmarrëse ndaj vendeve fqinje, mes përshkallëzimit të tensioneve në rajon.
Autoritetet amerikane dhe ato vendase po monitorojnë nga afër situatën e sigurisë, ndërsa zhvillimet e fundit kanë rritur shqetësimet për stabilitetin në rajonin e Gjirit.
