Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Donald Trump: Mendoj se Vladimir Putin po e ndihmon pak Iran
Transmetuar më 14-03-2026, 08:04

Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se beson se Rusia mund të jetë duke e ndihmuar “pak” Iran, duke përmendur edhe mbështetjen që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i japin Ukrainë si një justifikim të mundshëm nga ana e Moskës.

Në një intervistë për Fox News të premten në mëngjes, Trump u pyet nëse mendon se presidenti rus Vladimir Putin po e mbështet Iranin pas sulmeve amerikano-izraelite ndaj këtij vendi.

“Mendoj se ndoshta po e ndihmon pak, po. Dhe ndoshta mendon se ne po ndihmojmë Ukrainën, apo jo? Po, edhe ne po e ndihmojmë. Pra, ai thotë kështu, dhe Kina do të thoshte të njëjtën gjë. Në të vërtetë, ata e bëjnë dhe ne e bëjmë”, u shpreh Trump.

Nga ana tjetër, sekretari britanik i mbrojtjes, John Healey, deklaroi se “dora e fshehtë” e Putinit qëndron pas metodave ushtarake të Iranit.

Sipas tij, pilotët e dronëve iranianë dhe grupet proxy të Teheranit po përdorin gjithnjë e më shumë taktika të ngjashme me ato të përdorura nga ushtria ruse.

Që nga sulmi amerikano-izraelit më 28 shkurt, Iran ka lëshuar mbi 2,000 dronë Shahed drone, armë me rreze të gjatë që Rusia i ka përdorur gjerësisht kundër Ukrainë gjatë luftës.

Ndërkohë, raportime nga The Washington Post dhe media të tjera kanë sugjeruar se Moska mund të ketë furnizuar Teheranin me informacione mbi asetet ushtarake amerikane në rajon.

Megjithatë, Vladimir Putin ka mohuar çdo përfshirje të Rusisë gjatë një bisede telefonike me Donald Trump, sipas të dërguarit të posaçëm të SHBA-ve, Steve Witkoff.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...