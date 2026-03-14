Donald Trump: Mendoj se Vladimir Putin po e ndihmon pak Iran

Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se beson se Rusia mund të jetë duke e ndihmuar “pak” Iran, duke përmendur edhe mbështetjen që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i japin Ukrainë si një justifikim të mundshëm nga ana e Moskës.
Në një intervistë për Fox News të premten në mëngjes, Trump u pyet nëse mendon se presidenti rus Vladimir Putin po e mbështet Iranin pas sulmeve amerikano-izraelite ndaj këtij vendi.
“Mendoj se ndoshta po e ndihmon pak, po. Dhe ndoshta mendon se ne po ndihmojmë Ukrainën, apo jo? Po, edhe ne po e ndihmojmë. Pra, ai thotë kështu, dhe Kina do të thoshte të njëjtën gjë. Në të vërtetë, ata e bëjnë dhe ne e bëjmë”, u shpreh Trump.
Nga ana tjetër, sekretari britanik i mbrojtjes, John Healey, deklaroi se “dora e fshehtë” e Putinit qëndron pas metodave ushtarake të Iranit.
Sipas tij, pilotët e dronëve iranianë dhe grupet proxy të Teheranit po përdorin gjithnjë e më shumë taktika të ngjashme me ato të përdorura nga ushtria ruse.
Që nga sulmi amerikano-izraelit më 28 shkurt, Iran ka lëshuar mbi 2,000 dronë Shahed drone, armë me rreze të gjatë që Rusia i ka përdorur gjerësisht kundër Ukrainë gjatë luftës.
Ndërkohë, raportime nga The Washington Post dhe media të tjera kanë sugjeruar se Moska mund të ketë furnizuar Teheranin me informacione mbi asetet ushtarake amerikane në rajon.
Megjithatë, Vladimir Putin ka mohuar çdo përfshirje të Rusisë gjatë një bisede telefonike me Donald Trump, sipas të dërguarit të posaçëm të SHBA-ve, Steve Witkoff.
