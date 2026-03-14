Tirana feston Dita e Verës me një kalendar të pasur aktivitetesh kulturore dhe argëtuese

Dita e Verës do të festohet në Tirana me një program të gjerë aktivitetesh kulturore, artistike, sportive dhe gastronomike të organizuara nga Bashkia Tiranë. Festimet e 14 marsit do ta shndërrojnë kryeqytetin në një hapësirë të madhe feste për qytetarët dhe vizitorët.
Aktivitetet do të nisin që në mbrëmjen e 13 marsit me një festë elektronike në Parku Europa, pranë Sheshi Skënderbej, nga ora 18:00 deri në mesnatë, ku do të performojnë artistë dhe DJ të ndryshëm.
Në Sheshin Skënderbej do të krijohet një ambient festiv me instalacione artistike dhe aktivitete argëtuese për qytetarët. Një nga atraksionet kryesore do të jetë ekspozimi i makinave retro të dekoruara me lule natyrale, të cilat do të shërbejnë si instalacione dekorative dhe pika fotografike për vizitorët. Në këtë hapësirë do të vendoset gjithashtu një skenë me muzikë live dhe DJ, si dhe një zonë relaksi me oferta ushqimore dhe pije.
Ndërkohë, në Parkun Europa do të zhvillohet një koncert festiv me pjesëmarrjen e artistëve dhe grupeve muzikore si Peter Pan Quartet, Niki Zaimi Band, Killua dhe Bleta Pertace, duke krijuar një atmosferë energjike për të rinjtë dhe qytetarët që do të frekuentojnë zonën.
Në segmentin midis Ministria e Financave dhe Ministria e Bujqësisë do të organizohen aktivitete nga Agjencia e Industrisë Kreative, të fokusuara në promovimin e projekteve artistike dhe talentit të ri në fushën e industrive kreative.
Pedonalja Murat Toptani do të mirëpresë aktivitetin “Putra në Festë”, i cili synon ndërgjegjësimin për kujdesin ndaj kafshëve shtëpiake përmes fushatave sensibilizuese, aktiviteteve familjare dhe prezantimeve nga organizata që punojnë për mbrojtjen e kafshëve.
Në bulevardin përballë instalacionit Reja do të organizohet “Artisan Fest”, një panair me rreth 20 stenda artizanale ku do të ekspozohen dhe shiten produkte tradicionale të punuara nga artizanët e qytetit. Aktiviteti do të shoqërohet me punëtori të hapura për publikun dhe performanca nga Ansambli Popullor i Qendrës Kulturore Tirana.
Njëherësh, në Bulevardi Dëshmorët e Kombit do të zhvillohet “Food Festival”, një panair gastronomik me kuzhina të hapura që do të ofrojnë ushqime tradicionale shqiptare. Programi përfshin aktivitete edukative për fëmijët, gara kulinare dhe biseda interaktive mbi ushqyerjen e shëndetshme.
Simboli tradicional i festës, Ballokume, do të paraqitet përmes një instalacioni artistik të vendosur në urën lidhëse të bulevardit, ku qytetarët do të kenë mundësi të realizojnë fotografi në një hapësirë të dedikuar “photobooth”.
Zona nga Piramida e Tiranës drejt Kryeministria e Shqipërisë do të shndërrohet në një “Sport Zone”, ku do të zhvillohen aktivitete si volejboll, tenis, futboll, ping-pong dhe basketboll, si dhe demonstrime nga sporte si taekwondo, judo dhe mundje. Në këtë zonë do të organizohet edhe një koncert festiv.
Ndërkohë, në Parku Rinia do të zhvillohet aktiviteti komunitar “Garage Sale”, ku fëmijët do të kenë mundësi të shkëmbejnë ose të tregtojnë lodrat dhe librat e tyre, ndërsa animatorë dhe aktivitete argëtuese do të shoqërojnë programin gjatë ditës.
Në të njëjtin bulevard do të organizohet edhe panairi i luleve “Lule të bukura ka Tirona”, me instalacione artistike me lule natyrale dhe pjesëmarrjen e bizneseve të luleve të qytetit.
Përballë Pallati i Kongreseve do të krijohet një zonë e dedikuar për biçikletat, ku do të zhvillohen punëtori falas, demonstrime teknike dhe aktivitete që promovojnë mobilitetin urban.
Ndërsa në Sheshi Nënë Tereza do të organizohen aktivitete edukative për sigurinë rrugore, me punëtori për familjet dhe fëmijët, demonstrime të ndihmës së parë dhe prezantime nga shërbimi zjarrfikës.
Festimet do të kulmojnë me një “Street Party” në zonën e Ish-Blloku, e cila do të nisë në orën 12:00 dhe do të zgjasë deri në mesnatë, me performanca nga artistë dhe DJ të ndryshëm.
Sipas Bashkia Tiranë, programi i aktiviteteve synon të krijojë një festë gjithëpërfshirëse për qytetarët dhe vizitorët, duke ndërthurur traditën, artin, gastronominë, sportin dhe aktivitetet komunitare në disa nga hapësirat më të frekuentuara të kryeqytetit.
