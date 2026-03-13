Bombarduesit “B-2” përgatiten për mision në Iran: Pentagonit po ofron fuqi zjarri me rreze të gjatë

Në një zhvillim të ri, Komanda Qendrore Amerikane ka publikuar një video që tregon bombarduesit “B-2” në përgatitje për misionin e mundshëm në Iran. Autoritetet e Pentagonit kanë bërë të ditur se këta avionë do të ofrojnë fuqi zjarri të fuqishme me një rreze të gjatë veprimi, jo vetëm për të neutralizuar kërcënimin që regjimi iranian paraqet aktualisht, por edhe për të shkatërruar aftësinë e tij për të riorganizuar dhe për t’u rikuperuar në të ardhmen.
Përveç kësaj, Presidenti Donald Trump ka komentuar zhvillimet e ditës dhe ka dhënë detaje mbi operacionin ushtarak të përbashkët mes Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Ai tha se SHBA-të mund të kishin shkatërruar plotësisht infrastrukturën e Iranit, por ka theksuar se ata janë duke vepruar "me edukatë", duke shmangur shkatërrimin e menjëhershëm të mundshëm për të minimizuar pasojat.
Përgatitjet për këtë mision kanë nxitur reagime të shumta ndërkombëtare dhe po krijojnë një tension të shtuar në rajon. Rreth kësaj nisme të mundshme, është e paqartë se çfarë do të ndodhë nëse operacioni shkon përpara, duke u shtruar kështu pyetje lidhur me pasojat e mundshme dhe përfshirjen e shteteve të tjera të mundshme.
Ky zhvillim tregon se tensionet mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit janë ende të larta dhe mund të shkaktojnë pasiguri të mëtejshme në rajon, duke rritur frikën për një përshkallëzim të mundshëm të situatës.
B-2 stealth bombers takeoff to conduct a mission during Operation Epic Fury, delivering long-range fire to not only eliminate the threat from the Iranian regime today, but also eliminate their ability to rebuild in the future. pic.twitter.com/ebyUYNnOLo— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 13, 2026
