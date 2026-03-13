Pesë minutat kur Rama humbi kontrollin. Çfarë ndodhi jasht kamerave?

Konferenca e Kryeministrit Edi Rama, që duhej të ishte një mundësi për të diskutuar me gazetarët, u kthye në një situatë të tensionuar dhe përplasjesh të ashpra mes tij dhe medias. Shkak për këtë ka qenë një pyetje e gazetares Ambrozia Meta, e cila e ka kapur papritur Kryeministrin, duke i kërkuar të shpjegonte përdorimin e standardeve të dyfishta për ndëshkimet penale, veçanërisht në rastin e qytetarëve të zakonshëm dhe ish-ministres Belinda Balluku.
Rama, i cili nuk priste një pyetje të tillë, humbi qetësinë dhe reagoi menjëherë me nervozizëm, duke ndërprerë konferencën për 5 minuta. Kjo ndërprerje e krijoi një situatë që shkoi përtej asaj që u pa nga kamera, dhe për këtë, gazetarja Meta e ka shpjeguar gjithçka në një intervistë për "Syri TV".
"Më përjashtoi përgjithmonë"
Pas ndërprerjes së konferencës, kur Rama ka qenë i sigurt që nuk ishin më në transmetim të drejtpërdrejtë, ai ka ngritur tonin ndaj gazetares Meta, duke i thënë se ajo do të ishte përjashtuar përgjithmonë nga konferencat e tij. Në ato momente, një punonjës i gardës ka tentuar ta ndalonte gazetarën të largohej, pasi Rama po kalonte në korridor, por Meta ka kërkuar të largohej për të shmangur përshkallëzimin e mëtejshëm të situatës. Gazetarja ka zbuluar se në ato momente, Rama e ka nxjerrë atë nga konferenca dhe i ka thënë: "Je e përjashtuar përgjithmonë." Kjo ka qenë, sipas Meta-s, një "karton i kuq" që e ka marrë gazetarja për herë të parë në një konferencë të tillë.
Solidariteti i gazetarëve dhe tensionet që u pasuan
Pas kësaj, gazetari Isa Myzyraj ka shfaqur solidaritet me kolegen e tij dhe ka qëndruar në këmbë. Ky veprim ka acaruar më tej Kryeministrin, i cili i ka drejtuar një pyetje provokuese: "A do të qëndrosh këtu apo do të dalësh?" Kur Myzyraj është shprehur se do të qëndronte, Rama ka reaguar me një ton të ashpër dhe fjalë të pahijshme, duke i thënë gazetarit: "Epo dil jashtë legen, mos të shoh më këtu." Ky veprim i Ramës ka qenë një moment i paprecedentë dhe i papërshtatshëm për një person në pozitat e tij, duke kaluar në sulme personale ndaj gazetarëve.
Pas tensioneve, Rama fillon sulmet ndaj mediave
Pasi ka rinisur konferencën, me një zë të dridhur dhe fytyrë të acaruar, Rama ka kaluar në një sulm të hapur ndaj mediave që e kritikojnë, duke i akuzuar ato për evazion fiskal dhe pastrim parash, një akuza që është përdorur si një mënyrë për të sulmuar televizionet dhe gazetarët që i dalin kundër.
Ky moment ka shkaktuar reagime të shumta, duke ngritur pyetje mbi marrëdhëniet e Kryeministrit me median dhe se si ai i trajton ata që e vënë në pikëpyetje pushtetin e tij. Tensionet e krijuara tregojnë se në politikat dhe komunikimet e tij, Rama është i gatshëm të kalojë në sulme personale dhe të humbasë kontrollin kur pyetet për çështje që ndiejnë se janë të ndjeshme për të.
