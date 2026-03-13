FIFA konfirmon rregullat e reja për Botërorin 2026: Çfarë ndryshon

Federata Ndërkombëtare e Futbollit (FIFA) ka konfirmuar ndryshime të rëndësishme në rregullat e lojës, të cilat do të përdoren në Botërori 2026, që zhvillohet në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksikë.
Një nga ndryshimet kryesore ka të bëjë me procedurat e zëvendësimeve. Sipas rregullave të reja, lojtari që do të zëvendësohet duhet të largohet nga fusha brenda 10 sekondave nga sinjali i gjyqtarit. Nëse kjo nuk ndodh, zëvendësuesi duhet të presë të paktën një minutë dhe deri në ndalimin e ardhshëm të lojës, ndërsa ekipi vazhdon të luajë me dhjetë lojtarë në fushë. Ky ndryshim synon të reduktojë vonesat dhe të përshpejtojë kalimin e lojtarëve.
Ndryshime ka edhe për rifillimet nga rivëniet anësore: nëse një ekip e vonon qëllimisht lojën, gjyqtari mund t’i japë topin ekipit kundërshtar, për të mbajtur ritmin e ndeshjes dhe për të shmangur ndërprerjet e panevojshme.
Portierët që mbajnë topin për një kohë të gjatë do të penalizohen me një goditje këndi direkt për ekipin kundërshtar, duke parandaluar taktikat e vonesës.
Gjithashtu, sistemi VAR do të ketë kompetenca më të gjera dhe do të mund të ndërhyjë për të korrigjuar gabime të qarta, si një goditje këndi e dhënë gabim ose vendime disiplinore të marra në mënyrë të pasaktë.
Këto rregulla synojnë të përshpejtojnë lojën, të ruajnë ritmin e ndeshjeve dhe të sigurojnë drejtësi më të madhe gjatë Botërorit të ardhshëm.
