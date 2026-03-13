Adrola Dushi flet për lidhjen me Capital T: “Privatësia është gjëja më e shenjtë”

Modelja Adrola Dushi ishte e ftuar dhe bashkëmoderatore mbrëmjen e sotme në emisionin Goca dhe Gra, në mungesë të Sherina Spahiut. Gjatë emisionit, ajo ndau detaje nga jeta e saj personale dhe lidhja me këngëtarin Capital T, marrëdhënie që u bë publike kohët e fundit.
“Ky Shën Valentin ishte një surprizë për mua. Janë bërë disa vite që jemi bashkë. Është një maratonë. Kur e do diçka shumë, jam e sigurt që ia del. Dhe ne ia dolëm,” tha Adrola, duke theksuar rëndësinë e privatësisë për çiftin. “Nuk duam të shfaqemi kudo. Privatësia është gjëja më e shenjtë. E dua sepse të bën të jetosh e lumtur.”
Ajo rrëfeu edhe momentin kur u publikua një foto e tyre në rrjetet sociale: “Ishja duke blerë rroba kur u publikua kjo foto. Ishim në Amerikë, unë po punoja dhe ai më tha: ‘Prit pak, sepse dua të postoj diçka’. U emocionova shumë, u kënaqa. Kishim edhe dyshimin nëse ta publikonim apo jo.”
Modelja shtoi se nuk ka dëshirë të gënjej dhe se dëshiron të ruajë jetën e saj personale: “Jam e lumtur sepse, në të vërtetë, u prit shumë mirë.”
