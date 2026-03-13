Video
Adrola Dushi flet për lidhjen me Capital T: “Privatësia është gjëja më e shenjtë”
Transmetuar më 13-03-2026, 22:44

Modelja Adrola Dushi ishte e ftuar dhe bashkëmoderatore mbrëmjen e sotme në emisionin Goca dhe Gra, në mungesë të Sherina Spahiut. Gjatë emisionit, ajo ndau detaje nga jeta e saj personale dhe lidhja me këngëtarin Capital T, marrëdhënie që u bë publike kohët e fundit.

“Ky Shën Valentin ishte një surprizë për mua. Janë bërë disa vite që jemi bashkë. Është një maratonë. Kur e do diçka shumë, jam e sigurt që ia del. Dhe ne ia dolëm,” tha Adrola, duke theksuar rëndësinë e privatësisë për çiftin. “Nuk duam të shfaqemi kudo. Privatësia është gjëja më e shenjtë. E dua sepse të bën të jetosh e lumtur.”

Ajo rrëfeu edhe momentin kur u publikua një foto e tyre në rrjetet sociale: “Ishja duke blerë rroba kur u publikua kjo foto. Ishim në Amerikë, unë po punoja dhe ai më tha: ‘Prit pak, sepse dua të postoj diçka’. U emocionova shumë, u kënaqa. Kishim edhe dyshimin nëse ta publikonim apo jo.”

Modelja shtoi se nuk ka dëshirë të gënjej dhe se dëshiron të ruajë jetën e saj personale: “Jam e lumtur sepse, në të vërtetë, u prit shumë mirë.”

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

