Richard Grenell do të largohet nga drejtimi i Kennedy Center

Richard Grenell do të japë dorëheqjen nga pozicioni i presidentit të Kennedy Center, një nga qendrat kryesore të artit dhe kulturës në SHBA. Njoftimi pritet të bëhet gjatë një takimi të Bordit të Drejtorëve të Kennedy Center në Shtëpinë e Bardhë, ku pritet të marrë pjesë edhe Presidenti Donald Trump.
Grenell drejtonte institucionin si president i përkohshëm që nga shkurti i vitit 2025, gjatë një periudhe të ndërlikuar që përfshinte polemika mbi anulime shfaqjesh, protesta, ulje të shitjes së biletave dhe sfida financiare. Ai u kritikua nga një pjesë e komunitetit artistik për ndryshime që, sipas tyre, shkelin traditat e institucionit dhe për mungesë përvoje në fushën e artit dhe kulturës. Megjithatë, mbështetësit e tij e konsideruan Grenell si personin e duhur për të zbatuar vizionin e Trump dhe për të sjellë ndryshime në menaxhimin e qendrës.
Vendimi i largimit lidhet edhe me fazën e re të rikonstruksionit të ndërtesës, e cila pritet të qëndrojë e mbyllur për rreth dy vjet. Kongresi ka miratuar fonde prej 257 milion dollarësh për rindërtimin, që sipas Trump do të rezultojë në një “kompleks të ri dhe spektakolar argëtimi” dhe një “rihapje madhështore”.
Bordi i Kennedy Center pritet të miratojë zyrtarisht mbylljen e qendrës gjatë takimit të së hënës, ndërkohë që sfidat ligjore për këtë vendim janë të shumta, përfshirë padinë e anetares së bordit, Joyce Beatty. Projekti i Trump përfshin gjithashtu përmirësimin e Rose Garden dhe ndërtimin e një harku të quajtur “Harku i Pavarësisë” pranë Qendrës Kombëtare.
