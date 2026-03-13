E rëndë në Shkodër. Familjarët gjejnë pa shenja jete 19-vjeçarin në oborr

Një ngjarje e rëndë është regjistruar mbrëmjen e së premtes në Shkodër, ku një 19-vjeçar është gjetur pa shenja jete nga familjarët e tij.
Sipas informacioneve paraprake, ngjarja ka ndodhur në fshatin Juban, ku i riu me inicialet L. P., 19 vjeç, është gjetur i pajetë në oborrin e banesës.
Dyshohet se 19-vjeçari i ka dhënë fund jetës duke u vetëvarur, megjithatë rrethanat e plota të ngjarjes mbeten ende në verifikim.
Në vendngjarje ka mbërritur grupi hetimor, i cili nën drejtimin e Prokuroria e Shkodrës po punon për zbardhjen dhe sqarimin e plotë të rrethanave të kësaj ngjarjeje të rëndë.
