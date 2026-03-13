Ish-ambasadori paralajmëron: Rendi botëror po shembet, rreziqe për Shqipërinë dhe Kosovën

Ish-ambasadori dhe diplomati i karrierës Islam Lauka ka paralajmëruar për një përkeqësim të rendit ndërkombëtar, duke theksuar se zhvillimet e fundit globale mund të krijojnë rreziqe serioze për vende të vogla si Shqipëria dhe Kosova.
Në një intervistë për Ora News, Lauka komentoi edhe nismën që pritet të ndërmarrë parlamenti shqiptar për të shpallur Irani si shtet sponsorizues të terrorizmit përmes një rezolute parlamentare. Sipas tij, ky është një hap në drejtimin e duhur dhe në përputhje me zhvillimet aktuale ndërkombëtare, duke përmendur mbështetjen e regjimit në Teheran për grupe si Hezbollah.
Megjithatë, diplomati theksoi se situata globale është shumë më shqetësuese. Sipas tij, rendi liberal ndërkombëtar që u konsolidua pas Rënia e Murit të Berlinit dhe periudhës së pas-Lufta e Ftohtë po zëvendësohet gradualisht nga një sistem ku dominojnë fuqitë e mëdha.
Lauka kritikoi ashpër qasjen e ish-presidentit amerikan Donald Trump, të cilën e cilësoi destabilizuese për rendin ndërkombëtar. Sipas tij, bota po shkon drejt një modeli të bazuar te “ligji i të fortit”, ku fuqitë e mëdha negociojnë dhe ndajnë sferat e influencës, duke anashkaluar të drejtën ndërkombëtare.
Ai argumentoi se ky transformim është veçanërisht i rrezikshëm për Ballkanin, duke theksuar se rendi liberal i dekadave të fundit ka qenë i favorshëm për shqiptarët, pasi ka mundësuar ndërhyrjen ndërkombëtare në Kosova dhe ka mbështetur proceset integruese drejt Bashkimi Evropian.
Sipas Laugës, politika aktuale amerikane që, sipas tij, mbështet forca të djathta radikale në Evropë për të dobësuar BE-në, mund të ndikojë negativisht edhe në aspiratat e Shqipëria për anëtarësim në union.
Në analizën e tij, diplomati përmendi edhe marrëdhëniet ndërkombëtare të administratës Trump, duke vënë në dukje se ndërsa u vendosën tarifa tregtare ndaj aleatëve evropianë, Rusia e drejtuar nga Vladimir Putin nuk u prek nga masa të ngjashme.
Në përfundim, Lauka theksoi se dobësimi i rendit ndërkombëtar liberal rrezikon të lërë shtetet e vogla më të ekspozuara ndaj interesave të fuqive të mëdha, duke krijuar një të ardhme më të pasigurt për rajone si Ballkani.
