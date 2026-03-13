Kaos në Superiore, Egnatia braktis përkohësisht fushën në ndeshjen ndaj Vllaznisë
Transmetuar më 13-03-2026, 21:08

Tensione dhe kaos në ndeshjen mes KF Egnatia dhe KF Vllaznia, e vlefshme për Kategoria Superiore.

Takimi, i zhvilluar në Rrogozhinë, u ndërpre përkohësisht në minutën e 71-të, pasi skuadra e Egnatias braktisi fushën e lojës në shenjë proteste ndaj një vendimi të arbitrit.

Shkak për tensionet u bë kartoni i kuq i dhënë për futbollistin Xhemajli, vendim që solli reagime të forta nga pankina dhe lojtarët e Egnatias. Në mesin e polemikave me karton të kuq u ndëshkua edhe trajneri i skuadrës rrogozhinase, Edlir Tetova.

Pas rreth shtatë minutash ndërprerje dhe diskutimesh në fushë, lojtarët e KF Egnatia u rikthyen në lojë dhe ndeshja vijoi normalisht.

