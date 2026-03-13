Durrës: Vjehrri 91 vjeç godet dhëndrin 69vjeç. Të dy në spital

Një konflikt mes familjarësh është shënuar pasditen e sotme në Durrës, ku një 91-vjeçar dyshohet se ka goditur me sende të forta dhëndrin e tij.
Sipas informacionit paraprak, rreth orës 18:00, në fshatin Xhafzotaj, shtetasi me inicialet M. S., 91 vjeç, dyshohet se ka goditur në kokë me sende të forta dhëndrin e tij, shtetasin R. J., 69 vjeç.
Si pasojë e ngjarjes, të dy shtetasit kanë pësuar lëndime dhe janë transportuar për të marrë ndihmë mjekësore në Spitali Rajonal i Durrësit.
Ndërkohë, grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe shkaqeve të këtij incidenti.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd