Berisha: Infrastruktura moderne është prioritet, integrimi në BE mbetet “ylli ynë polar”

Kreu i Partia Demokratike e Shqipërisë, Sali Berisha, deklaroi se zhvillimi i infrastrukturës moderne do të jetë një nga prioritetet kryesore të opozitës, ndërsa theksoi se integrimi në Bashkimi Evropian mbetet objektivi strategjik i Shqipërisë.
Gjatë një takimi të organizuar nga Departamenti i Infrastrukturës në Tiranë, Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama për atë që e cilësoi si “katastrofë infrastrukturore” në vend, duke theksuar se sipas tij përgjegjësit për këtë situatë duhet të mbajnë përgjegjësi.
Sipas Berishës, një nga prioritetet e rëndësishme duhet të jetë zhvillimi i transportit hekurudhor dhe lidhja me Kosova. Ai përmendi projektin për hekurudhën Hekurudha Durrës–Prishtinë, për të cilën tha se ka qenë një ide që daton që nga periudha e Perandoria Austro-Hungareze dhe që, sipas tij, është mbështetur edhe nga qeveritë e mëparshme.
Berisha u shpreh se Shqipëria duhet të ndërtojë një rrjet rrugor dhe hekurudhor më funksional, duke e konsideruar këtë si një element kyç për zhvillimin ekonomik dhe integrimin evropian të vendit.
“Pavarësisht se sot janë mbyllur dyert e Evropës për Shqipërinë, ne nuk kemi rrugë tjetër përveçse drejt Evropës. Objektivi ynë absolut, ylli ynë polar, mbetet integrimi në Bashkimin Evropian”, deklaroi ai.
Në fjalën e tij, Berisha kritikoi edhe kostot e disa projekteve infrastrukturore në vend, duke i krahasuar ato me investimet në rajon. Ai përmendi si shembull projektin hekurudhor Janinë–Kakavijë railway në Greqia, duke theksuar se sipas tij kostoja e ndërtimit arrin rreth 4 milionë euro për kilometër, ndërsa në Shqipëri, sipas tij, kostot janë disa herë më të larta.
Në përfundim, Berisha deklaroi se infrastruktura moderne mbetet një kusht themelor për zhvillimin e vendit dhe se opozita angazhohet për realizimin e projekteve infrastrukturore me standarde dhe kosto më të përballueshme.
