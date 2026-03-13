Berisha: Ne i ndërtuam rrugët me kompanitë më të mëdha evropiane, këta i vjedhin paratë me ndërtues shqiptarë

Kreu i Partia Demokratike e Shqipërisë, Sali Berisha, akuzoi qeverinë për abuzime të rënda në sektorin e infrastrukturës, duke deklaruar se gjatë kohës kur opozita e sotme ishte në pushtet, rrugët në vend ndërtoheshin nga kompani të mëdha evropiane, ndërsa aktualisht, sipas tij, fondet publike po keqpërdoren.
Gjatë një takimi të organizuar nga Departamenti i Infrastrukturës në PD në Tiranë, Berisha u shpreh se “nuk ka krime më të mëdha ekonomike” sesa ato që, sipas tij, janë kryer në sektorin e infrastrukturës gjatë viteve të fundit.
Sipas tij, projektet rrugore janë copëtuar në lote të ndryshme për të rritur kostot dhe për të favorizuar abuzimet financiare. Berisha theksoi se, pas 12 vitesh qeverisje, shumë prej problemeve madhore të transportit në vend mbeten të pazgjidhura.
Ai përmendi si shembull Rruga e Arbrit, për të cilën tha se vetëm 27 kilometra janë realizuar, ndërsa sipas tij edhe këto segmente kanë pasur probleme funksionimi.
Në fjalën e tij, Berisha kritikoi gjithashtu investimin në Tuneli i Llogarasë, duke pretenduar se projekti kushtoi rreth 220 milionë euro dhe shkurton vetëm rreth 13 minuta kohë udhëtimi.
Ai ngriti shqetësime edhe për mungesën e investimeve në akse të rëndësishme rrugore, duke përmendur nevojën për ndërtimin e Bajpasi i Elbasanit, që sipas tij do të lehtësonte trafikun pas lidhjes së qytetit me kryeqytetin përmes tunelit.
Berisha shtoi se qeveria aktuale ka orientuar projektet drejt ndarjes së fondeve me kompani vendase, duke theksuar se nuk është kundër ndërtuesve shqiptarë, por sipas tij projektet e realizuara kanë lënë pas shumë probleme.
Në përfundim, ai deklaroi se Departamenti i Infrastrukturës në PD po punon për hartimin e një plani të ri për zhvillimin urban dhe për përcaktimin e prioriteteve që, sipas tij, do të zbatohen që në muajt e parë të një qeverisjeje të mundshme të opozitës.
