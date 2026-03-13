Homazhe në Lezhë për 25-vjeçaren Xhuana Nikollaj, qytetarët ndezin qirinj në kujtim të saj

Qindra qytetarë u mblodhën në qendër të Lezhë për të ndezur qirinj dhe për të vendosur lule në kujtim të 25-vjeçares Xhuana Nikollaj, e cila humbi jetën tragjikisht pak ditë më parë.
Mes dhimbjes, lotëve dhe një heshtjeje të thellë, të pranishmit nderuan jetën e së resë, ndërsa pranë fotografisë së saj u vendosën buqeta lulesh dhe qirinj të ndezur, që simbolizonin jo vetëm pikëllimin për humbjen, por edhe solidaritetin me familjen e saj.
Në homazhe morën pjesë të afërm, qytetarë dhe përfaqësues institucionesh, të cilët qëndruan së bashku për disa momente reflektimi. Ata kujtuan jetën e ndërprerë në mënyrë tragjike të 25-vjeçares dhe ngritën zërin kundër dhunës që vijon të prekë gra dhe vajza në Shqipëri.
Atmosfera gjatë aktivitetit përkujtimor ishte e mbushur me emocione të forta, ndërsa shumë prej të pranishmëve e përjetuan këtë moment si një thirrje për ndërgjegjësim dhe reagim më të fortë shoqëror përballë rasteve të dhunës.
Ngjarja tragjike ndodhi vetëm pak ditë pas Dita Ndërkombëtare e Gruas, një datë që simbolizon të drejtat dhe dinjitetin e grave. Kjo e ka bërë humbjen edhe më të dhimbshme, duke rikthyer në vëmendje problematikën e dhunës ndaj grave në vend.
Homazhet në qendër të Lezhë u kthyen kështu jo vetëm në një moment kujtimi për Xhuana Nikollajn, por edhe në një apel për më shumë mbrojtje, drejtësi dhe mbështetje për çdo grua që përballet me dhunë.
