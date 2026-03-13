Gjykata në Prishtinë cakton masën e sigurisë për Gjestin

Prishtinë, 13 mars 2026 – Gjykata Themelore në Prishtinë ka vendosur caktimin e masës së paraburgimit për artistin Besart Kelmendi, i njohur për publikun me emrin artistik Gjesti. Pas shqyrtimit të kërkesës së prokurorisë dhe dëgjimit të palëve në seancë, gjykata vendosi që ai të qëndrojë në paraburgim për një periudhë prej një muaji.
Sipas njoftimit zyrtar, vendimi u mor pas kërkesës së paraqitur nga Prokuroria Themelore në Prishtinë. Ndaj artistit ekzistojnë dyshime të bazuara për kryerjen e disa veprave penale, përfshirë kanosjen, dëmtimin e pasurisë dhe mbajtjen në pronësi apo kontroll të paautorizuar të armëve.
Gjykata vlerësoi se paraburgimi është masa më e përshtatshme në këtë fazë të procedurës penale për të garantuar zhvillimin e rregullt dhe të papenguar të hetimeve. Në arsyetimin e vendimit theksohet se ekziston rreziku i largimit të të pandehurit, mundësia e ndikimit mbi dëshmitarët si dhe rreziku i përsëritjes së veprës penale.
Artistit iu vendos masa e paraburgimit pasi u arrestua më 11 mars 2026 në Prishtinë nën dyshimin për armëmbajtje pa leje. Sipas policisë, arrestimi ndodhi rreth orës 15:00 në rrugën Rruga Mehmet Isahi, ku ai u ndalua dhe më pas u shoqërua në komisariat për t’u marrë në pyetje. Me vendim të prokurorit, ai u dërgua në ndalim policor për 48 orë.
Sipas raportimeve, arrestimi lidhet edhe me një konflikt që artisti pati në ambientet e kompanisë muzikore Onima me drejtuesin e saj Erkand Shabani. Gjatë debatit dyshohet se është dëmtuar një kompjuter në zyrat e kompanisë, çka bëri që drejtuesit të njoftonin policinë për kanosje dhe dëmtim të pronës.
Pas ndërhyrjes së policisë, ndaj artistit u ngritën dyshime për tri vepra penale: armëmbajtje pa leje, kanosje dhe dëmtim të pasurisë. Ndërkohë, mbrojtja e tij ka të drejtën ligjore të kundërshtojë vendimin përmes mjeteve të parashikuara nga ligji.
Konflikti mes artistit dhe kompanisë Onima nuk është i ri. Mosmarrëveshjet mes palëve u bënë publike që në verën e vitit 2025, kur Gjesti deklaroi se kishte ndaluar publikimin e projekteve muzikore për shkak të konflikteve me distributorin e tij lidhur me të drejtat dhe shpërndarjen e muzikës. Kompania, nga ana tjetër, i mohoi këto pretendime, duke theksuar se çështja lidhej me përpjekjen e artistit për t’u shkëputur nga kontrata ekzistuese.
