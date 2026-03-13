Aksident në aksin Korçë–Ersekë, plagosen lehtë dy persona
Transmetuar më 13-03-2026, 17:38

Foto ilustruese Korçë, 13 Mars 2026 – Një aksident rrugor është regjistruar në aksin Korçë–Ersekë, ku dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën.

Si pasojë e përplasjes kanë mbetur të lënduar dy persona, të cilët kanë marrë plagë të lehta. Të plagosurit janë transportuar në spital për të marrë ndihmën e specializuar mjekësore dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Në vendngjarje kanë mbërritur menjëherë shërbimet e policisë, të cilat po punojnë për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

