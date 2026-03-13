FT: Franca dhe Italia nisin bisedime me Teheranin për të krijuar një kalim të sigurt të anijeve në Ngushticën e Hormuzit

EUROPA- Italia dhe Franca kanë nisur bisedimet me Teheranin për të krijuar një kalim të sigurt të anijeve të tyre përmes ngushtica e Hormuzit. Vendet evropiane, të udhëhequra nga Franca dhe Italia, sipas burimeve të cituara nga Financial Times, janë hapur për përpjekjet për të rifilluar dërgesat e energjisë nga Gjiri Persik.
Dërgesat përmes pikës së ngushtë hyrëse në Gjirin Persik, përmes së cilës kalojnë rreth 1/5 e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm në botë, janë të papërfillshme pas sulmeve të cisternave iraniane dhe premtimit të udhëheqësit të ri suprem të Iranit për të mbajtur ngushticën të mbyllur.
Mediat shkruajnë se kryeqytetet evropiane kanë hapur diskutimet fillestare në një përpjekje për të rifilluar eksportet e naftës dhe gazit pa zgjeruar konfliktin. Franca është një nga vendet që marrin pjesë në bisedime, ndërsa Italia është përpjekur gjithashtu të hapë bisedime me Teheranin për këtë çështje.
Teherani shihet gjerësisht se po përpiqet të rrisë çmimet e naftës dhe gazit në mënyrë që t’i bëjë presion presidentit amerikan Donald Trump për t’i dhënë fund konfliktit dhe udhëheqësi i ri suprem i Iranit, Mojtaba Khamenei, u zotua të enjten të vazhdojë të bllokojë ngushticën.
Vendet evropiane janë përpjekur të shmangin çdo përfshirje të drejtpërdrejtë në konfliktin në Lindjen e Mesme, me disa prej tyre që kritikuan ofensivën fillestare SHBA-Izrael që shkaktoi luftën më të gjerë rajonale.
Megjithatë, qeveritë janë thellësisht të shqetësuara për mundësinë e një bllokimi të zgjatur të ngushticës, pasi kjo do të rriste kostot e energjisë për bizneset dhe familjet. Kjo duke rënduar më tej problemet ekonomike të kontinentit dhe duke ushtruar edhe më shumë presion mbi buxhetet kombëtare tashmë të tensionuara.
Çmimet e naftës janë rritur në rreth 100 dollarë për fuçi nga 60 dollarë në fillim të vitit, ndërsa çmimet e gazit në Evropë janë rritur me 75% gjatë së njëjtës periudhë.
Bëhet me dije se Britania nuk është në bisedime të drejtpërdrejta me Iranin për qasje në ngushticë. Megjithatë, Sekretarja e Jashtme e Britanisë, Yvette Cooper, e cila është në një vizitë në Arabinë Saudite, po diskuton vazhdimin e furnizimeve me naftë me shtetet e Gjirit Persik
