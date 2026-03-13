GJKKO rrëzon kërkesën e Belinda Ballukut për heqjen e pezullimit nga detyra
Transmetuar më 13-03-2026, 16:30

Tiranë, 13 Mars 2026 – Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka rrëzuar kërkesën e Belinda Balluku për shuarjen e masës së sigurimit “pezullim nga detyra”.

Vendimi është marrë nga gjyqtari Erion Çela, i cili nuk ka pranuar kërkesën e Ballukut për ndryshimin e masës së sigurisë të vendosur ndaj saj.

Balluku kishte paraqitur ankesë në gjykatë duke kërkuar heqjen e masës së pezullimit nga detyra, por kërkesa e saj është rrëzuar nga Gjykata e Posaçme.

