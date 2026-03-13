GJKKO rrëzon kërkesën e Belinda Ballukut për heqjen e pezullimit nga detyra

Tiranë, 13 Mars 2026 – Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka rrëzuar kërkesën e Belinda Balluku për shuarjen e masës së sigurimit “pezullim nga detyra”.
Vendimi është marrë nga gjyqtari Erion Çela, i cili nuk ka pranuar kërkesën e Ballukut për ndryshimin e masës së sigurisë të vendosur ndaj saj.
Balluku kishte paraqitur ankesë në gjykatë duke kërkuar heqjen e masës së pezullimit nga detyra, por kërkesa e saj është rrëzuar nga Gjykata e Posaçme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd