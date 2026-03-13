Aksident i rëndë në autostradën Tiranë–Elbasan, makina bëhet copash pranë Bërzhitës

Tiranë, 13 Mars 2026 – Një aksident i rëndë rrugor është regjistruar këtë të premte në autostradën Tiranë–Elbasan, në afërsi të zonës së Bërzhitë.
Përplasja ka qenë shumë e fortë, ndërsa një prej automjeteve është dëmtuar rëndë.
Menjëherë pas aksidentit në vendngjarje kanë mbërritur forcat e policisë, të cilat po kryejnë veprimet e para hetimore për të sqaruar rrethanat e ngjarjes.
Deri në këto momente nuk ka ende informacion zyrtar nëse ka persona të lënduar nga aksidenti.
