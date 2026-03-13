Ndihmoi autorët në krim, AMP pezullon efektivin e Elbasanit për ‘shpërdorim detyre’

Elbasan, 13 Mars 2026 – Agjencia e Mbikëqyrjes Policore, Rajoni Elbasan-Korçë, ka zbatuar vendimin e gjykatës ndaj një polici të stacionuar në Elbasan, me inicialet E. K. Sipas vendimit gjyqësor, polici është pezulluar nga detyra, nuk i lejohet të dalë jashtë vendit dhe duhet të paraqitet rregullisht në policinë gjyqësore.
E. K. dyshohet për veprat penale “shpërdorim detyre” dhe “përkrahje të autorit në krim”. Hetimet e deritanishme tregojnë se polici ka ndihmuar persona me precedent penal në kryerjen e veprimeve të paligjshme, ndërsa autoritetet po vazhdojnë hetimet për të dokumentuar aktivitetin e tij dhe për të identifikuar personat e tjerë të përfshirë.
