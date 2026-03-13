Debatoi me Ramën, gazetarja ‘dëbohet’ nga konferenca për shtyp

Gjatë një konference për mediat, Kryeministri Edi Rama është përplasur me gazetaren Ambrozia Meta.
Gazetarja Meta e pyeti Ramën lidhur me përdorimin e standardeve të dyfishta në trajtimin e ndëshkimeve penale, duke bërë krahasimin mes qytetarëve të zakonshëm dhe ish-zv.kryeministres Belinda Balluku.
Pas disa minutash replika, kryeministri ndërpreu konferencën për mediat për rreth 5 minuta dhe gjatë kësaj kohe, gazetarja Meta u përjashtua nga konferenca.
Debati i Plotë:
Pyetja e gazetares: Keni deklaruar më herët ‘burg për ata që nuk paguajnë dritat’, për ata që abuzojnë me hapësirat publike, dhe burg për ata që parkojnë dysh. Pse në rastin e Belinda Ballukut i thatë “jo burgut”? Pse mbahet ky standard i dyfishtë? Personat me imunitet ruhen nga burgu, ndërsa qytetarët shkojnë në burg për vepra të tilla?
Rama: Jetojmë në një kohë ku gënjeshtra, kur përsëritet, bëhet e vërtetë, dhe e vërteta s’ka asnjë rëndësi. S’kam thënë kurrë “burg” për ata që nuk paguajnë dritat, kurrë! Dhe askush nuk ka shkuar në burg që s’ka paguar dritat. Unë kam thënë “burg” për ata që vjedhin dritat. Pse më ndërhyn tani? Këtu fillon mitingu… Kjo nuk është për të bërë miting. Nuk është debati, por pyetja dhe përgjigja.
Gjërat që ti kërkon, si gjithmonë, janë përgjigjet që do ti. Me shumë qetësi pres që të mbarojë pyetja jote e gjatë dhe me komente përkatëse, për të dhënë fjalën e lirë deri në fund, nëse Qimi ma jep fjalën. Nëse Qimi s’ma jep lejen…
Gazetarja: Nuk ka nevojë të drejtoheni… Përgjigjuni pyetjes!
Rama: Pse emri është shumë personal? Do më lësh të flas deri në fund?! Do merrem me çdo gjë që më vjen për të merrem, sepse jam aq i lirë sa je ti dhe të tjerët që thoni gjërat që doni. Unë dua fjalën këtu. Si mund t’i kërkohet dikujt të japë përgjigjen që do ti?
Në Shqipëri, s’ka hyrë kurrë një person në burg që s’ka paguar dritat. Nuk ka kod penal ku thuhet se mospagesa e dritave të çon në burg. Kanë hyrë në burg njerëz që kanë vjedhur drita. Mos insisto në gabim, sepse je gabim. Është gënjeshtër e përsëritur në propagandë. Ndërtimi pa leje është vepër penale dhe ndëshkohet sipas shkallëve. Më lër të mbaroj, nuk kam mbaruar zonjë. Thashë se ishe mësuar dhe të respektova dhe ta dhashë radhën e parë. Kush je ti që ndërpret gjithë kohës?! Kjo është edukatë skandaloze e komunikimit.
Gazetarja: Kur përmendët emrin e drejtuesit të televizionit…
Rama: Ai TV që thua ti është në prokurori për pastrim parash, me denoncim të bërë nga organet shtetërore. Më lër të mbaroj, se janë dhe të tjerët.
Gazetarja: Jeni të shqetësuar për…
Rama: Kjo sjellje pengon njerëzit të marrin vesh të vërtetën. Dhunon në emër të tyre me gënjeshtra. Unë nuk punoj për Qimin dhe kjo është e sigurt. TV ma përmende ti dhe televizioni…
Gazetarja: S’ta lejoj fare.
Rama: TV është në prokurori prej disa vitesh për pastrim parash. Unë përgjigjem si të dua dhe dua ta dinë të gjithë këtë fakt
