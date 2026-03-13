E rëndë në Korçë/ Foshnja 2-muajshe në gjendje të rëndë, dyshohet nga kequshqyerja

Një foshnjë rreth 2 muajshe ka mbërritur në gjendje shumë të rëndë shëndetësore në pediatrinë e spitalit rajonal të Korçës.
Sipas burimeve policore dhe të spitalit, dyshohet se gjendja kritike e foshnjës mund të ketë ardhur si pasojë e kequshqyerjes.
Historia e foshnjës
Foshnja ka lindur prematurisht, në muajin e shtatë të shtatzënisë.
Fillimisht u trajtua në spitalin e Korçës dhe më pas në Tiranë, nga ku doli në gjendje të mirë shëndetësore.
Pas kthimit në shtëpi, foshnja shfaqi probleme të rënda shëndetësore.
Dyshimet dhe hetimet
Burimet raportojnë se nëna e foshnjës mund të ketë moskujdesur foshnjën për ushqim, duke e dhënë si shkak kryesor të gjendjes së rënduar.
Po ashtu, dyshohet se nëna ka probleme të shëndetit mendor. Autoritetet pritet të zbardhin detaje shtesë për të përcaktuar nëse situata e saj është përkeqësuar pas lindjes.
Situata aktuale
Policia ndodhet aktualisht në pediatri, ndërsa mjekët po bëjnë të pamundurën për të shpëtuar foshnjën 2-muajshe dhe për të stabilizuar gjendjen e saj.
