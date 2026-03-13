Rritja e çmimit të naftës, Rama: Shteti do të ndërhyjë në treg

Kryeministri Edi Rama njoftoi sot se shteti do të ndërhyjë në tregun e naftës për të lehtësuar barrën mbi qytetarët dhe për të mbështetur marrëveshjet me kompanitë shpërndarëse.
Gjatë një konference për shtyp, Rama shpjegoi se ky hap vjen si pasojë e rritjes globale të çmimeve të naftës, duke theksuar se kriza po ndikon në të gjithë botën dhe po reflektohet edhe në Shqipëri.
“Krijimi i një faktori shtetëror në tregun e naftës, një force publike, do të lehtësojë barrën mbi qytetarët, sikundër e lehtësoi konkurrenca që ne nxitëm për fluturimet ajrore. Shqipëria ka arritur që Tirana të ketë aeroportin më të gjallëruar të Ballkanit, duke u bërë kryeqyteti i aviacionit në rajon,” tha Rama, duke shtuar një mesazh për “keqdashësit”: “Sa më shumë të na duan të vdekur, aq më shumë gjallërohemi.”
Kryeministri u shpreh se kapaciteti dhe garancia e shtetit do të përdoren për të siguruar qëndrueshmëri afatgjatë në marrëveshjet me kompanitë e shpërndarjes së naftës. “Forca e shtetit do të futet në treg shumë shpejt dhe do të ofrojë kapacitetin e nevojshëm për të pasur marrëveshje të qëndrueshme,” tha Rama.
